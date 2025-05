Il Barcellona ribalta il Real Madrid nel Clasico che vale il titolo con l’ennesima, straordinaria rimonta

video suggerito

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è stato vinto dagli azulgrana grazie all'ennesima impressionante rimonta: 0-2 dopo solo 14 minuti i catalani si sono imposti 4-3 grazie allo show nel primo tempo dei soliti Raphinha e Yamal che hanno incantato. Un successo che sa anche di titolo di Campioni di Spagna, oramai ad un passo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Barcellona segna sempre un gol più dell'avversario. Il pensiero di Flick e dei suoi giocatori oramai è diventato il mantra con cui gli azulgrana scendono sempre in campo, al di là dell'importanza o del peso che ha la singola partita in sé. Così, nel Clasico al Motiujc che domenica pomeriggio valeva praticamente il titolo di campione di Spagna, il Barcellona si è ripetuto ancora una volta. Passato in svantaggio dopo i minuti iniziali di partita, grazie ad una doppietta di Mbappé, ha ribaltato il Real Madrid di Ancelotti, rifilando 4 gol in 25 minuti. 4-2 al fischio di metà gara con gol di Garcia e, ovviamente, Yamal e Raphinha.

Il Real scappa con Mbappé, il solito Barcellona rimette le cose a posto

Come contro l'Inter sia all'andata sia al ritorno di Champions League, l'inizio del Clasico contro il Real Madrid è stato identico: Barcellona che sbaglia totalmente l'approccio e si fa sorprendere dall'avversario. A tal punto che le Merengues si illudono di aver incanalato il match perfetto, che permetterebbe in caso di vittoria di rimettere in discussione l'intera stagione per il titolo finale. Grazie ad un super Mbappé che mette il primo sigillo a segno dal dischetto per poi ripetersi al 14′ siglando un incredibile 0-2.

Barcellona show: Raphinha e Yamal incantano il Montjuic

La gloria "blanca" dura però pochissimo perché quando il Barcellona si è scosso dal torpore iniziale non c'è stata più partita: gli azulgrana hanno iniziato a macinare il proprio gioco fatto di fraseggi, dribbling, uno contro uno disarmanti e finalizzazioni perfette. Eric Garcia ha aperto le danze al 19′ facendo esplodere il Montjuic che poi si è potuto godere l'ennesimo show del duo magico Yamal-Raphinha che insieme si sono presi la scena. Il brasiliano ha dato fondo alla sua doppietta personale (arrivando al 34° gol stagionale) mentre il fenomeno d 17 anni ha replicato la perla già vista contro l'Inter in Champions League, all'andata.

Mbappé si prende il pallone: amara tripletta contro il Barcellona

A nulla è valso un secondo tempo di orgoglio e resilienza da parte di un Real Madrid che ha ridotto i danni grazie al solito super Mbappé che si è portato a casa il pallone siglando la tripletta personale che ha ridato un senso alla partita madridista riportando il risultato in bilico fino al 90′. Che ha sorriso però ancora una volta, inesorabilmente ai ragazzi di Flick che ora sono ad un passo dal sogno del titolo di campioni di Spagna.