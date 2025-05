video suggerito

Delle ragazze chiedono a Yamal di scattare una foto ma non lo riconoscono: mente sul suo nome L’avventura bizzarra di Lamine Yamal alle porte di un ristorante: delle ragazze lo fermano per farsi scattare una foto ma non lo riconoscono, tutti ridono increduli. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

La popolarità di Lamine Yamal è salita alle stelle ma c'è qualcuno che non segue le sue gesta con il Barcellona. È il gioiello più prezioso della casa blaugrana e quando cammina per strada tutti gli appassionati lo fermano per avere una foto o scambiare qualche chiacchiera. C'è però chi con molta naturalezza si avvicina a lui senza avere la minima idea di chi sia: è quello che è successo qualche giorno fa all'ingresso di un noto ristorante del quartiere Sarrià-Sant Gervasi, dove il giocatore si stava preparando per cenare con alcuni amici.

Il video diffuso in rete mostra il giovane calciatore alle porte del locale, fermato da alcune ragazze che gli avevano chiesto una mano per scattare una foto di gruppo. Nessuna sapeva di avere davanti la stellina del calcio europeo, reduce dalle semifinali di Champions League contro l'Inter e pronto a vincere la Liga per la prima volta. Una ragazza gli ha lasciato lo smartphone e si è messa in posa assieme alle altre, finché una di loro incuriosita non si è avvicinata a lui.

Un gruppo di ragazze avvicina Yamal, non lo riconoscono

Lamine Yamal è rimasto al gioco quando una ragazza gli ha dato lo smartphone per farsi scattare una foto. Non con lui, come accade di solito, ma con le sue amiche alle porte di un ristorante dove il calciatore si stava recando a cena: nessuna di loro aveva capito chi avevano davanti ma lo spagnolo non si è scomposto e ha riso per tutto il tempo, ripreso da un amico che incredulo ha immortalato la scena. A un certo punto però una delle ragazze, probabilmente turiste straniere dato che parlavano in inglese, ha avuto un dubbio.

Si è avvicinata a lui incuriosita e gli ha chiesto il nome, per confermare di avere davanti a lei davvero il giocatore del Barcellona. Lamine Yamal però ha mantenuto segreta la sua identità. "Mi chiamo Ryan" è stata la sua risposta secca e divertita, anche se ormai era troppo tardi per restare in incognito. In ogni caso lo spagnolo ha scattato la foto alle ragazze come una persona qualunque, lasciando a tutte il dubbio che ormai si era instillato.