Erik Lamela è stato il grande protagonista, nel bene e nel male, del derby di Londra in Premier League nella sfida tra Arsenal e Tottenham. Il fantasista argentino si è infatti distinto con il gol che ha sbloccato il match all'Emirates Stadium al 33′. Non una rete qualsiasi, ma una ‘rabona' incantevole che ha permesso al giocatore di interrompere una serie di ben 36 gare dell'ex Roma senza riuscire a trovare la porta. Lamela ha sfruttato l'opportunità concessagli da Mourinho per sbloccare la partita.

L'argentino era infatti entrato al 19′ al posto dell'infortunato Son e dopo poco più di 10′ è riuscito a mettere in rete la palla del momentaneo 0-1. La ‘rabona' con cui è riuscito a portare in vantaggio la squadra di Mourinho è arrivata dopo un ottimo tocco di Lucas. Lamela, una volta ricevuta la palla, ha calciato di prima intenzione il colpo del genio, del fantasista che non ti aspetti, capace di lasciare a bocca aperte anche lo stesso Special One. La sfera è anche passata sotto le gambe di Thomas prima di finire in rete. Lamela nel bene e nel male dato che poi è stato espulso per somma di ammonizioni a 10′ dalla fine.

Il gol di Lamela mancava dal 2019

Alla fine è stato l'Arsenal ad esultare dato che, nonostante l'iniziale svantaggio, è riuscito a trovare prima il pareggio con Odegaard e poi con il gol vittoria di Lacazette su calcio di rigore. Ma i tifosi degli Spurs saranno stati comunque molto felici di rivedere da Lamela un gol da talento puro che però negli ultimi anni si era un po' perso per via di scelte tecniche ed infortuni. L'ex Roma però già in passato aveva trovato un gol del genere. Sei anni prima infatti, nel match di Europa League contro l'Asteras Tripolis, riuscì a realizzare un gol del genere tra lo stupore generale.

Incredulità anche nello stesso Emirates Stadium dove il gol dell'argentino è stato accolto da un boato sorpreso dei giocatori che in nessun modo si aspettavano di vedere un tale gesto tecnico. Giocata che mostra le qualità tecniche innate di Lamela e che ha raccolto la reazione di Regulion. Il terzino spagnolo ha letteralmente spalancato la bocca accogliendo il gol dell'argentino con una mimica facciale degna di nota. Lamela non segnava un gol in campionato dal 14 settembre del 2019 contro il Crystal Palace. Praticamente un anno e mezzo. Un gol apprezzato anche da Romelu Lukaku che su Twitter ha scritto: "Yooooooooooo Lamela".