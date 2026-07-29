Lameck Banda è sparito da 17 giorni, non risponde più al Lecce: ultimo avvistamento in un aeroporto

Lameck Banda non si è presentato al ritiro pre-campionato del Lecce e da oltre due settimane non fa avere notizie al club, che promette punizioni e pensa alla cessione.

Che fine ha fatto Lameck Banda. Questa domanda se la stanno ponendo in parecchi, soprattutto a Lecce, dove il calciatore era atteso per il ritiro pre-campionato. La situazione, dopo un paio di settimane di misteri, tutt'ora insoluti, resta aperta e il futuro dell'esterno giallorosso sembra in ogni caso molto lontano dall'Italia, non solo a livello materiale.

Banda non si è presentato al ritiro pre-campionato

Banda, che ha un contratto per un'altra stagione, è stato uno degli artefici della splendida salvezza ottenuta dal Lecce, con grandi prestazioni in particolare nella fase finale della stagione. Era stato convocato per il ritiro pre-campionato, ma alla chiamata del club non ha mai risposto. Doveva presentarsi il 12 luglio per le visite mediche e partire per il ritiro il 15 luglio. Non è sbarcato in Italia dicendo di avere problemi logistici e burocratici, relativi al passaporto. Il club gli ha inviato una nota di richiamo, lo ha contattato ufficialmente, ma non ha avuto risposte di alcun genere.

Banda esulta dopo il gol che ha deciso la partita salvezza del Lecce.

L'attaccante avrebbe ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita

Il caso si è complicato. Sullo sfondo pare l'interesse di mercato dell'Al-Fateh, club saudita, che ha formulato una proposta, rispedita al mittente dal Lecce, perché troppo bassa. Questo sembra essere il vulnus. Di Banda non si hanno più notizie, sarebbe stato avvistato il 23 luglio all'aeroporto di Lusaka, nello Zambia, in compagnia della moglie, Abi Chato, sposata lo scorso giugno. Di Banda si sa poco, mentre la dolce metà su Instagram è piuttosto attiva postando foto a raffica. Il club non riesce a contattarlo e non sa dove si trovi.

Si cerca un'intesa che soddisfi tutte le parti: probabile la cessione di Banda

Il DS Trinchera è stato duro nelle dichiarazioni dicendo: "Non abbiamo sue notizie da giorni, pagherà le conseguenze". Mentre il presidente Sticchi Damiani ha parlato di possibile punizione disciplinare, spiegando che il Lecce non sa dove si trovi.

Questi i fatti, in assoluto. La realtà è anche un'altra. Perché le parti stanno ovviamente cercando una soluzione che soddisfi tutti. Non conviene a nessuno questo braccio di ferro.