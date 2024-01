L’allenatore dell’Al-Hilal punge Neymar sulla sua vita privata: “Antepone altre cose al calcio” “Neymar ha passioni per altre cose che la sua vita privata può offrirgli”: Jorge Jesus ha parlato del rapporto con il brasiliano che anche da infortunato non ha messo di far parlare di sé fuori dal campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neymar è ancora alle prese con la riabilitazione dal gravissimo infortunio che lo ha colpito lo scorso ottobre durante la sosta per le nazionali: la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco lo hanno costretto a fermare sul più bello l'inizio della sua avventura in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Hilal. Proprio come Cristiano Ronaldo, anche il brasiliano sarebbe dovuto diventare uno dei testimonial del campionato saudita, ma i suoi nuovi tifosi hanno potuto godere solo a sprazzi del suo talento. Ma più che sul campo, l'ex PSG si è fatto notare per le sue scelte bizzarre nella vita privata.

Nonostante l'infortunio si è presentato in stampelle a una festa che aveva organizzato su una nave da crociera, dalla durata di tre giorni, durante la quale è stato immortalato tra balli e celebrazioni folli. Un colpo di testa che non ci si aspetterebbe da un giocatore in fase di riabilitazione e che lo ha portato nuovamente al centro della cronaca. Al quotidiano portoghese Correio da Manhã il suo allenatore Jorge Jesus ha parlato di com'è stato lavorare con Neymar, seppur per pochissime settimane.

Il paragone lampante, soprattutto se si parla del calcio in Arabia Saudita, è con Cristiano Ronaldo, la prima stella del calcio europeo ad aver cominciato l'esodo verso il nuovo campionato. Il portoghese è diventato simbolo di questa transizione, alla quale hanno aderito tanti altri campioni come Benzema e lo stesso Neymar. La differenza tra i due però è netta e l'allenatore lo sa bene: "Cristiano Ronaldo ha più passione per il calcio, quindi è la sua priorità. Neymar ha passioni per altre cose, che la sua vita privata può offrirgli, e le antepone al calcio".

La tendenza del brasiliano ad avere la testa altrove però non ha rovinato il rapporto tra i due. Il portoghese ha confidato di avere molta stima di lui, riscoprendolo anche dal punto di vista umano oltre che da quello calcistico: "Come giocatore è favoloso e come uomo mi ha sorpreso positivamente a tutti i livelli".