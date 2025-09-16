L’allenatore dell’Ajax scopre in diretta che Lautaro non giocherà titolare: “Davvero? Dimmi di più”

L'Inter comincerà il suo percorso in Champions League dalla partita contro l'Ajax, la prima della fase campionato. Chivu deve allontanare le polemiche dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus ed è a caccia della sua prima vittoria da allenatore in Europa. Non è una missione semplice, soprattutto perché i nerazzurri non avranno dalla loro parte Lautaro Martinez, fermato da un mal di schiena durante la rifinitura: uno stop di poco conto, ma di cui John Heitinga non era stato avvisato.

L'allenatore dell'Ajax lo ha scoperto grazie a una domanda che gli è stata rivolta in conferenza stampa alla vigilia della gara ed è apparso meravigliato. L'attaccante è partito con la squadra e potrebbe comunque essere utilizzato a partita in corso, ma il tecnico dell'Ajax non aveva messo in conto di affrontare l'Inter senza il suo capitano schierato come titolare.

La reazione di Heitinga all'assenza di Lautaro Martinez

L'allenatore dell'Ajax in conferenza stampa è stato sorpreso da un'informazione che il suo team non gli aveva ancora girato. Lautaro Martinez ha saltato la rifinitura per un leggero mal di schiena ma è comunque partito con la squadra per Amsterdam perché potrebbe essere utilizzato da Chivu a partita in corso. Al momento l'attaccante non dovrebbe giocare titolare, ma Heitinga non lo sapeva e lo ha scoperto grazie alla domanda di un giornalista che glielo ha fatto notare.

La reazione dell'allenatore è diventata subito virale: "Lautaro non gioca? Davvero? Sei sicuro? Ottima informazione, per favore dimmi di più…". Con un sorriso il tecnico della squadra olandese ha accolto la notizia che comunque non cambia di molto le strategie del suo Ajax. "Ma l'Inter ha solo giocatori top, anche se non dovesse giocare il sostituto sarebbe sicuramente un buon giocatore" ha concluso Heitinga.