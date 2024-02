L’Al Ittihad ricuce lo strappo con Benzema pubblicando un video: “La leggenda è tornata” Ci ha pensato il club saudita a gettare acqua sul fuoco dopo le voci del possibile addio di Benzema: il francese si allena con i compagni ed è pronto per il ritorno in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Benzema tornerà in campo con l'Al Ittihad dopo lo strappo nato durante le festività: tra il club e il giocatore i nervi erano ormai tesi e per un certo periodo il francese era anche sparito dai social. La spaccatura era così grande da alimentare le voci di un possibile addio immediato, ma nelle ultime ore sembra essere ritornata la pace all'interno della squadra saudita.

Dopo le parole di Benzema ci ha pensato l'Al Ittihad a gettare acqua sul fuoco e lanciare un segnale a tutti i tifosi che erano preoccupati per il futuro della loro grande stella. L'allarme è rientrato, almeno all'apparenza: il club ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui si vede il giocatore intento a partecipare a una sessione di allenamento in palestra e sul campo.

Immagini semplici, in cui Benzema appare poco sorridente ma comunque molto concentrato sull'allenamento per il ritorno in campo i vista della ripresa delle gare. Il video apparentemente banale nasconde un grande messaggio che si legge tra le righe della descrizione: "Preparatevi! La leggenda è tornata".

Non c'è dubbio che il contenuto sia stato creato per dare un segnale forte e chiaro e per spegnere tutte le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane. Secondo molti il francese è stato a un passo dall'addio, mostrando tutto il suo malcontento per una situazione che non è come l'aveva immaginata.

Se i dissapori siano effettivamente finiti non è dato saperlo, anche perché Benzema non si è ancora espresso sui suoi piani per la prossima stagione, ma è certo che all'orizzonte non c'è nessuna esclusione dalla rosa come si era paventato subito dopo le prime turbolenze.

L'Al Ittihad tornerà in campo già la settimana prossima per la Champions League asiatica, arrivata già agli ottavi di finale. E per vincere avrà bisogno anche dei gol di Benzema che nei primi mesi della sua esperienza in Arabia Saudita non ha raccolto grandissime soddisfazioni.