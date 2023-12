Benzema è sparito dai social dopo la sconfitta contro Ronaldo: “È come se non piacesse alla squadra” Benzema ha abbandonato il suo account da 76 milioni di followers dopo l’ennesima sconfitta dell’Al Ittihad: “Non è mai riuscito a fare la differenza, non fa nessuno sforzo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il sogno saudita di Karim Benzema è durato pochi mesi prima di scontrarsi con la triste realtà. Arrivato come grande superstar del campionato, l'ex attaccante del Real Madrid sta attraversando un momento di estrema difficoltà segnato dalle grandi critiche dei tifosi. Un periodo di totale negatività che lo ha portato addirittura ad allontanarsi dai social.

Il suo profilo Instagram da 76 milioni di follower (è il quinto calciatore più seguito della piattaforma) non esiste più, un gesto di grande frustrazione che segue l'incontro con il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. I due sono stati rivali nel giorno di Santo Stefano e l'Al Ittihad ha avuto la peggio, sprofondando al sesto posto a 22 punti di distacco dalla testa della classifica.

Fonti vicine al giocatore hanno più volte sottolineato il malcontento di Benzema. Mentre tutte le luci puntate su CR7 continuano a brillare, le sue si sono affievolite giornata dopo giornata complici anche le enormi lacune che ha dimostrato la squadra in cui si trova. "Ronaldo è arrivato a gennaio e ha mostrato la volontà di voler giocare, ma Benzema non ha offerto nulla. È come se non piacesse alla squadra. È a disagio. Non so il motivo", ha dichiarato a talkSPORT un giornalista che segue da vicino le sue vicende.

Ogni volta che scende in campo la situazione peggiora, così come il suo rendimento che è lontano anni luce da quello al quale ci aveva abituati nel periodo trascorso in Europa. È un Benzema irriconoscibile, triste e poco incline ad adattarsi alla nuova realtà: "Non è mai riuscito a fare la differenza. E soprattutto non fa nessuno sforzo. È come se dicesse al pubblico: "Con voi mi sto solo divertendo".

Il suo comportamento si riflette sui tifosi che, dopo averlo eletto come grande idolo, lo stanno abbandonando: "Il divario tra Benzema e il pubblico cresce di giorno in giorno". Le critiche piovono anche dai media dell'Arabia Saudita, sorpresi in negativo dall'impatto sul campionato.

E oltre al danno è arrivata anche la beffa della misteriosa sparizione dai social, un nuovo segnale inequivocabile della situazione di disagio che ha travolto il francese in pochissimi mesi.