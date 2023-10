Benzema svela perché è andato a giocare in Arabia Saudita: c’entra la sua fede religiosa Non sono i 200 milioni a stagione il motivo per cui Karim Benzema ha scelto di andare a giocare con l’Al Ittihad in Arabia saudita: “Ora mi sento puro”.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando si parla di Arabia Saudita e dei tanti giocatori di nome che la scorsa estate si sono trasferiti lì dall'Europa, il primo pensiero va alle palate di milioni che li hanno convinti a lasciare il calcio di alto livello e i riflettori della Champions. Stipendi fuori da ogni parametro conosciuto finora, anche per le stelle più pagate. Cristiano Ronaldo aveva tracciato la via, poi lo hanno seguito in massa. Tra chi ha sposato la causa saudita c'è anche Karim Benzema, che accasandosi all'Al Ittihad andrà a guadagnare più o meno quanto il portoghese: circa 200 milioni all'anno fino al 2026.

Ma a sentire il 35enne attaccante francese le motivazioni sono ben altre che non il vil denaro: "Con tutto quello che ho fatto e vinto con il Real Madrid, ho pensato che fosse il momento giusto per una nuova sfida. E da molto tempo, prima ancora che per il calcio, volevo venire qui. Quando è iniziato il progetto calcio in Arabia Saudita, sembrava enorme sotto tutti gli aspetti. Volevo far parte di quella storia e aiutare il calcio saudita a crescere. Questo è il motivo per cui sono venuto qui".

Karim Benzema ha firmato con l’Al Ittihad fino al 2026

Ma c'è di più che ha spinto il Pallone d'Oro ad approdare a Gedda: la sua fede religiosa: "È anche un Paese musulmano – spiega al canale ufficiale della Saudi Pro League – Quando viaggi lì (alla Mecca, ndr), sei nella verità. Nella verità per un musulmano. Ti senti bene e puro. Fa molto bene. Dentro e fuori dal campo mi sento bene. Questo è quello che sento".

Benzema si dice molto felice dell'accoglienza ricevuta e del livello che ora esprime il campionato saudita: "Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte. Sento l'amore della gente e ovviamente questo mi fa sentire felice e cerco di ricambiare questo amore sul campo di gioco. C'è tantissima passione qui e sono felice del livello del gioco. Sono davvero sorpreso dal livello in Arabia Saudita, perché in Europa non vediamo molte partite di calcio di qui. Ma ora se ne vedono sempre di più a causa dei grandi nomi che hanno firmato".

Circa le prospettive dell'Al Ittihad – campione in carica della Saudi Pro League – Benzema è fiducioso: "Abbiamo avuto un buon inizio di stagione. La squadra non è cambiata rispetto allo scorso anno e questo è positivo. Ci sono stati rinforzi (Kanté e Fabinho tra gli altri, ndr) e abbiamo una buona squadra. Stiamo lavorando bene insieme con voglia di vincere. Mi sento bene, sto migliorando sempre di più. La cosa più importante per me è vincere trofei a fine stagione".