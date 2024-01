Benzema non si diverte in Arabia, vuole tornare in Europa: due club pronti a portarlo subito in Premier Benzema non si diverte in Arabia Saudita e vuole tornare in Europa: Manchester United e Chelsea pronti a portarlo subito in Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Karim Benzema non si sta divertendo in Arabia Saudita e vuole tornare in Europa. La situazione intorno all'ex Pallone d'Oro è davvero intricato e ormai è separato in casa all'Al-Ittihad, dove Marcelo Gallardo lo ha messo fuori rosa perché non si è presentato alla pre-season.

Fonti vicine al giocatore, che era già stato assente nei tre allenamenti precedenti alle vacanze di Natale, hanno assicurato che l'attaccante francese è rimasto bloccato alle Isole Mauritius a causa di un violento ciclone ma l'atteggiamento dell'ex Real Madrid era stato molto criticati negli ultimi mesi in Arabia e gli spifferi sul suo malcontento avevano aumentato ancora di più l'intolleranza verso le sue cattive prestazioni. Benzema è stato costretto a chiudere il suo profilo di Instagram a causa dei tanti commenti dei tifosi arabi.

Benzema sembra prontissimo a tornare in Europa qualora dovessero arrivare offerte interessanti, un po' come Jordan Henderson, e uno sbocco potrebbe arrivare dalla Premier League: nelle scorse ore i tabloid britannici hanno parlato di due club che sarebbero sulle tracce del francese. Il Telegraph ha puntato sul Chelsea, che cerca attaccanti visti i problemi fisici di Nkunku e la partenza di Jackson per la Coppa d'Africa, e una strada aperta è quella dell'ex giocatore del Real Madrid.

In questo momento il club di Londra on può permettersi un'operazione finanziaria da più di 100 milioni per Victor Osimhen del Napoli, uno degli obiettivi primari della società, e l'operazione più logica sarebbe quella di trovare un attaccante in prestito per il resto della stagione. I nomi più gettonati sono quelli di due calciatori che hanno militato in Arabia Saudita nei mesi scorsi, ovvero Firmino e Benzema.

L'attaccante brasiliano conosce meglio la Premier League, ma il francese ha l'opportunità di tornare in un calcio che lo ha sempre attratto e nel quale non ha mai giocato. Tutto dipenderà dalla volontà del Chelsea, dato che sembra ovvio che Karim voglia lasciare il calcio saudita.

Anche il Manchester United avrebbe bisogno di una punta di spessore e il nome di Benzema è scalato tra le preferenze dopo il caos che si è verificato prima di Natale tra il calciatore e il club. Due big che hanno bisogno di rilanciarsi e un giocatore che vorrebbe ritrovarsi in un campionato ‘vero'.

Nel frattempo, l'Al Ittihad continua a lavorare sulla sua particolare pre-season a Dubai e lo fa senza Benzema. L'account del club sui social ha postato una foto di tutta la squadra al lavoro e accompagnata dal seguente messaggio: "Allenarsi insieme, vincere insieme". Un indizio per un addio imminente?