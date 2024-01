Henderson vuole scappare dall’Arabia ma non sa come fare: ci può rimettere una montagna di soldi L’ex Liverpool Henderson vuole tornare in Inghilterra e sta cercando una via di fuga dall’Arabia Saudita a sei mesi dal suo trasferimento: è disposto a rimetterci molti soldi per tornare in Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jordan Henderson vuole lasciare l’Arabia Saudita dopo sei mesi dal suo trasferimento all'Al-Ettifaq per tornare in Premier League. L'ex capitano del Liverpool è disposto a rimetterci molti soldi pur di andare via. Dopo le voci delle scorse settimane, iniziano ad esserci dei riscontri in merito a questa possibilità e il giornale The Athletic ha affermato che il calciatore inglese vorrebbe ridurre il suo contratto in Arabia per trovare un nuovo club, preferirebbe l'Inghilterra ma in generale vorrebbe tornare in Europa, nel corso di questa sessione di mercato.

Non è ancora chiaro se e come riuscirà a liberarsi dal club arabo ma è evidente che le parole pronunciate a settembre ("Volevo qualcosa che mi entusiasmasse") sono già un lontano ricordo. Le prime voci sulla volontà di lasciare la Saudi Pro League sono emerse all’inizio di novembre, quando indiscrezioni riportavano le difficoltà ad adattarsi alla vita in Arabia Saudita per Henderson e la sua famiglia.

Nessuno aveva dato troppo peso ma quei rumors sono rimasti lì, sospesi, e al primo scricchiolio sono riemersi per formare la prova finale: Jordan Henderson vuole lasciare l’Arabia Saudita dopo meno di sei mesi dal suo trasferimento.

Anche il Telegraph si è soffermato sulla volontà di andare via dell'ex centrocampista del Liverpool ma non sarà così facile sciogliere il contratto con il club arabo perché include una clausola che annulla l’elemento esentasse dell’accordo se non fosse rimasto per almeno due anni.

Henderson sarebbe disposto a rinunciare a tanti soldi pur di lasciare l’Al-Ettifaq ma oltre a trovare una nuova squadra il centrocampista deve anche convincere il club arabo a lasciarlo andare, visto che l'inglese era stato l’acquisto da vetrina della scorsa estate e sarebbe difficile rinunciare dopo appena 6 mesi, considerata anche la situazione di classifica (ottavo posto con una serie aperta di 8 gare senza successi e un ritardo di 28 punti dalla capolista Al-Hilal).

Henderson ha deciso di voler andar via ed è pronto a discutere col club, anche se dovesse costargli dei milioni.

Dove potrebbe andare? Il Telegraph aveva fatto i nomi del Tottenham di Postecoglu e del Chelsea di Pochettino, ma è davvero complesso capire dove andrà il calciatore inglese se prima non risolverà la sua situazione contrattuale.