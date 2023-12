Scoppia il caso Benzema, ha lasciato l’Arabia e non si trova: “Sembra aver perso la voglia di giocare” In Arabia Saudita è scoppiato il caso Benzema: il calciatore francese ha lasciato Jeddah e non si hanno notizie da giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Karim Benzema non sta attraversando il miglior momento della sua carriera. L'attaccante francese è al centro di grandi discussioni in Arabia Saudita da qualche tempo ed è letteralmente ‘scomparso' poche ore prima di una partita di campionato. L'ex giocatore del Real Madrid non si è allenato né giovedì né venerdì con il resto dei compagni dell'Al-Ittihad, di conseguenza non sarà inserito nei convocati per lo scontro contro l'Al-Taee.

Secondo il media saudita Al-Riyadiya, Benzema ha lasciato Jeddah e non si conoscono i motivi del suo viaggio. Il suo attuale allenatore, Marcelo Gallardo, non ha voluto dare spiegazioni sul caso e questa cosa non è piaciuto troppo ai tifosi del club e ai media locali.

Il giornalista sportivo saudita Abdel Karim Al Jasser sul canale pubblico Al-Ekhbariya ha affermato: "Spreca occasioni molto facili e sembra aver perso la voglia di giocare a calcio ". Nonostante i suoi 12 gol e cinque assist in 20 partite, il giocatore francese non ha esaudito le enormi aspettative che i sauditi avevano nei suoi confronti: una situazione francamente inpronosticabile per l'ex Pallone d'Oro.

Molti i paragoni fatti con Cristiano Ronaldo, il volto del derby tra Al-Ittihad e Al-Nassr: se CR7 è stata la delizia, Karim è stata la croce. Il calciatore francese non ha aiutato la sua squadra a vincere contro l'Al-Nassr, in quella che è stata la prima volta negli ultimi cinque anni: i tifosi non hanno apprezzato la prova della squadra e hanno individuato nel principale responsabile capitan Benzema.

L'ex calciatore del Real Madrid era già stato aspramente criticato per l'eliminazione prematura dell'Al-Ittihad nel Mondiale per Club 2023, quando sbagliò un rigore chiave nella partita contro gli egiziani dell'Al-Ahly.

Nella sfida contro Ronaldo, Brozovic & co il Pallone d'Oro 2022 è stato accusato di aver prodotto pochissimo in attacco e soprattutto di aver provocato un rigore evitabile che ha portato all'1-1 per l'Al-Nassr, l'inizio della debacle dell'Al-Ittihad. Benzema ha subito una tale campagna di molestie, alla quale ha deciso di reagire cancellando temporaneamente uno dei suoi profili sui social network (quello di Instagram con più di 76 milioni di follower) per non leggere più le critiche.

Ma questa è la cosa meno preoccupante: al momento non si sa dove si trovi e sicuramente questa sarà una storia da seguire con attenzione.