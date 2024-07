video suggerito

Medvedev si siede a Wimbledon e fa strani gesti, lo guardano increduli: pensava di aver già perso Medvedev protagonista di una scena simpatica durante la partita di Wimbledon contro Muller. Il tennista russo pensava che il primo set fosse finito e si è seduto in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Scene esilaranti a Wimbledon. Il protagonista? Daniil Medvedev, uno che spesso e volentieri regala momenti particolari in campo. Questa volta in realtà il tennista russo è stato protagonista involontario di una situazione curiosa legata ad una dimenticanza. Infatti Medvedev, nel finale del primo set del match contro Muller, ha perso di vista il risultato.

La gaffe di Medvedev che si dimentica il risultato e si siede in panchina

Partita tosta quella tra Daniil e Muller, come confermato già dal primo set prolungatosi al tie-break. Sul punteggio di 6-3 a favore del tennista francese, ecco che a sorpresa Medvedev si è andato a sedere in panchina. Si è creato in campo e sugli spalti un momento di confusione perché nessuno ha capito cosa stesse succedendo.

Medvedev pensava che il primo set fosse finito, e invece era set point

Il quinto giocatore al mondo ha iniziato dal canto suo a gesticolare verso la sua panchina, lamentandosi e mimando dei numeri. In pratica Medvedev pensava che il primo set fosse finito e quindi si è andato a sedere pronto per cambiare campo e rifocillarsi chiedendo lumi al suo coach Cervara e a Gilles Simon. Dopo qualche secondo, probabilmente su indicazione del box, ecco che il russo si è accorto dell'errore.

Gli allenatori di Medvedev scoppiano a ridere

Espressione meravigliata, scatto fulmineo e ritorno in campo per Medvedev. Tutto mentre nella sua panchina si sono lasciati andare ad una bella risata, per sottolineare la gaffe di Daniil. Come è andata finire? Il ritorno in panchina del tennista russo è stato solo rimandato di pochi secondi, visto che Muller ha realizzato il secondo set e chiuso dunque il parziale.

La sua scena del ritorno in panchina anticipato prima della fine del set però è destinata a restare iconica per questa edizione di Wimbledon, tra quelle senza dubbio più curiose.