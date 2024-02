Tensione alle stelle tra Benzema e l’Al Ittihad: deve allenarsi da solo finché non chiede scusa Karim Benzema è finito ancora nella bufera in Arabia Saudita. Aria tensione tra l’attaccante francese e l’allenatore dell’Al Ittihad, Gallardo, che non gli ha permesso di allenarsi con la squadra. Il tecnico vuole che chieda scusa dimostrando di attenersi alle regole generali della società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Karim Benzema continua a vivere in Arabia Saudita una delle sue esperienze peggiori in carriera. Tra i primi insieme a Cristiano Ronaldo ad accettare i ricchi contratti messo a disposizione dalle varie società, oggi la sua situazione all'Al Ittihad è diventata davvero frustrante. L'attaccante francese era stato accolto come una star una volta firmato il suo accordo con club saudita ma ben presto il pubblico è rimasto deluso dalle sue prestazioni non proprio di livello. Ben presto contestato anche dalla tifoseria, Benzema oggi si deve scontrare con un clima tesissismo attorno a lui.

Il tutto iniziato a dicembre scorso, poco prima delle feste di Natale quando non si è presentato al raduno della squadra senza avvisare. Un gesto che ha fatto infuriare il club ma soprattutto lo stesso tecnico Gallardo che ha adottato subito misure severe nei suoi confronti. Il 13 gennaio, all'ennesima assenza ingiustificata dagli impegni con l'Al Ittihad, l'allenatore e la società hanno deciso di metterlo fuori rosa a tempo indeterminato. Oggi, a cavallo dell'inizio della nuova stagione la situazione è precipitata: Gallardo non gli permette di allenarsi col gruppo.

Karim Benzema con la maglia dell'Al Ittihad: il francese è stato uno dei colpacci del mercato saudita

Secondo quanto riferisce Marca quest'oggi, Benzema si sarebbe presentato agli allenamenti regolarmente per sostenere la seduta con tutta la squadra. Dopo la prima parte di riscaldamento però, sarebbe stato proprio Gallardo a chiedergli di allontanarsi proseguendo il suo lavoro in palestra. Un lavoro individuale dunque insieme ai giocatori infortunati. Uno smacco inaspettato per Benzema che si sarebbe rifiutato totalmente terminando lì il suo allenamento senza proseguire.

Il quotidiano spagnolo, molto informato sui fatti e che sta seguendo la vicenda, fa sapere che alla base di tutto ci sarebbe una presa di posizione dello stesso Gallardo. Il tecnico non ammette privilegi e sconti soprattutto nei confronti di un giocatore con la sua esperienza che dovrebbe dare l'esempio agli altri. Ecco perché fa sapere Marca che fino a quando Benzema non chiederà scusa attenendosi alle regole generali, la situazione sarà questa. Benzema non sarà dunque convocato per la prossima amichevole pre-campionato.