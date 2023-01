Ladri a casa di Gattuso mentre gioca il Valencia, trovano un fortino: respinti dai cani Periodo nero per Gennaro Gattuso anche fuori dal campo: mentre era impegnato a guidare il Valencia nell’ultimo match di campionato, l’allenatore italiano è stato vittima di una tentata rapina che però è sfumata a causa dei sistemi di allarme e dei suoi due cani da guardia.

A cura di Michele Mazzeo

È un periodo nero per Gennaro Gattuso che nelle ultime sette gare di Liga con il suo Valencia ha raccolto soltanto una vittoria ed è reduce da due sconfitte consecutive che hanno portato la formazione andalusa più vicina alla zona retrocessione che a quella che consente la qualificazione alle competizioni europee. E, come se non bastasse, l'allenatore italiano ha anche dovuto fare i conti con un tentativo di rapina di cui è stato vittima proprio mentre si trovava allo stadio Mestalla.

Lo scorso 6 gennaio infatti, mentre il suo Valencia stava giocando la gara di campionato contro il Cadice (persa 0-1), una banda di ladri ha approfittato dell'assenza del tecnico calabrese e della sua famiglia, per provare a fare irruzione nella sua villa di Campolivar, località dell'hinterland di Valencia, e svaligiarla. Per fortuna però, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Las Provincias, i sistemi di sicurezza installati a casa di Gennaro Gattuso hanno funzionato con i sensori di movimento che hanno fatto scattare gli allarmi e messo in fuga i ladri spaventati anche dai due grandi cani messi dall'ex allenatore di Milan e Napoli a guardia dell'abitazione.

Rientrato a casa dopo la gara contro il Cadice, il tecnico italiano ha sporto denuncia alla polizia che si è messa subito al lavoro per cercare di individuare i malviventi che in sua assenza avevano tentato di fare irruzione nel suo chalet. Alle forze dell'ordine sono state fornite le immagini delle telecamere di sicurezza istallate nella villa che hanno ripreso i ladri prima che fossero messi in fuga dagli allarmi e dall'avanzare minaccioso dei due cani da guardia.

Quello capitato a Gennaro Gattuso non è però un caso isolato per quel che riguarda il calcio spagnolo: in Spagna infatti i calciatori e gli allenatori da tempo sono tra le vittime preferite dei ladri. Ad agosto ad essere svaligiata era stata difatti la casa dell'ex milanista, nonché attuale calciatore del Valencia, Samu Castillejo e anche in quel caso i malviventi hanno agito approfittando del fatto che fossero certi dell'assenza del giocatore poiché questo ero impegnato in un match di campionato. Nell'ampio elenco di calciatori derubati di recente in Spagna con le stesse modalità figurano anche l'attaccante del Barcellona Ansu Fati e il vincitore del Pallone d'Oro che milita nel Real Madrid Karim Benzema.

Questo episodio, avvenuto lontano dal campo di gioco, va dunque ad aggravare il già complicato momento che, sportivamente parlando, sta attraversando Gennaro Gattuso il cui lavoro al Valencia è stato messo in discussione a causa della recente serie di risultati negativi che lo ha visto ottenere una sola vittoria (contro il Betis) nelle ultime sette gare di Liga e sprofondare in classifica all'11° posto con soli 5 punti di vantaggio sull'Espanyol attualmente in zona retrocessione.