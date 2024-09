video suggerito

L'accoglienza riservata a Conte dai tifosi della Juve: fischi e qualche applausi per il temutissimo ex Com'è stato accolto Antonio Conte dai tifosi della Juventus: fischi e applausi per il temutissimo ex ora sulla panchina del Napoli.

A cura di Vito Lamorte

C'era grande curiosità nel vedere come Antonio Conte sarebbe stato accolto dai tifosi della Juve in occasione della partita contro il Napoli. Il temutissimo ex è stato accolto da fischi assordanti alla lettura delle formazioni prima del calcio d’inizio mentre al momento dell’ingresso in campo, come riferisce il bordocampista di DAZN, si è udito qualche applauso nei confronti del tecnico salentino.

Alla vigilia c'era grande incertezza su come si sarebbero comportati nei confronti del tecnico che ha dato il via alla striscia di vittorie nel 2012 e così come ci sia aspettava, i tifosi bianconeri sono divisi a metà: alcuni hanno dimostrato il loro amore per l’ex Juve e l'hanno applaudito, mentre altri l'hanno fischiato perché non hanno mai mandato giù la scelta di andare ad allenare l'Inter.

Conte e l'orgoglio di far parte della storia della Juventus

Nel corso della conferenza stampa della vigilia Antonio Conte aveva parlato del suo passato in bianconero e ha ribadito più volte l'orgoglio di far part della storia juventina ma ribadisce la sua importanza nel dare il via alla lunga serie di vittorie nel 2012: "È inevitabile che sia così, la mia storia parla chiaro: 13 anni da giocatore della Juventus, di cui sono stato anche a lungo il capitano e nei quali ho vinto praticamente tutto. Ho avuto la possibilità di allenare quella squadra per 3 anni in un periodo difficile del club e ho aperto il ciclo dei 9 scudetti vinti. Faccio parte della loro storia: a qualche giocatore può succedere, ma può anche succedere di decidere di rimanere anche dopo il ritiro, come fatto da me, che quindi in questo mi sono distaccato da bandiere dei club che hanno fatto altre scelte, lasciando tutto".

È inevitabile accostare i due nomi ed è giusto così: Antonio Conte ha contribuito alla rinascita della Juventus ed il suo nome non potrà mai essere staccato da questa storia.