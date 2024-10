video suggerito

La vittoria folle del Tagikistan in Coppa d’Asia, 33-0 contro Guam: l’attaccante segna 14 gol Il trionfo del Tagikistan in Coppa d’Asia ha riscritto la storia: batte il Guam 33-0, solo 4 giocatori sono rimasti a secco di gol nella partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Ha dell'incredibile la vittoria del Tagikistan Under 17 nella Coppa d'Asia, un risultato che ha segnato un record mondiale: la nazionale ha trovato il successo nel primo turno di qualificazione battendo Guam per 33-0, un punteggio mai visto prima in nessuna competizione ufficiale. La figuraccia per la piccola nazione dell'Oceano Pacifico ha fatto il giro del mondo per la brutalità con la quale è stata inflitta.

La vittoria da record del Tagikistan

Basterebbe già il risultato per chiarire tutta la situazione, ma i dati della partita sono clamorosi. Le due squadre si stavano giocando il primo turno di qualificazione alla Coppa d'Asia Under 17, torneo prestigioso dove il Tagikistan arriva come una delle squadre più forti. I giovani calciatori hanno preso molto seriamente la nomea: alla fine del primo tempo erano già in vantaggio di 17-0 e nella ripresa hanno segnato i mancanti 16 gol.

Un supplizio per il Guam che non è riuscito neanche a segnare il gol della consolazione contro gli implacabili avversari. In media il Tagikistan ha segnato un gol ogni 2 minuti giocati, un record assurdo che sarà davvero difficile da eguagliare in qualsiasi altra competizione. Soltanto 4 giocatori della nazionale sono rimasti a secco, mentre tutti gli altri si sono tolti la gioia di segnare almeno una rete in questa giornata storica.

Il mattatore assoluto della partita è stato Muhammad Nazriev, la stellina del Tagikistan che già nella scorsa Coppa d'Asia aveva vinto il titolo di miglior giocatore del torneo. In tutto ha segnato 14 gol, anche questo un record personale per un singolo giocatore: dal 5′ all83′ è stato praticamente implacabile per gli avversari e alla fine il suo bottino è stato storico, con una rete segnata in media ogni cinque minuti e mezzo.