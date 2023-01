La vita sentimentale da Fenomeno di Ronaldo, 4 figli e terzo matrimonio: “Ti amerò per sempre” L’ex campione brasiliano convola a nozze per la quarta volta nel complesso anche se quelle ufficiali sono tre considerato il pasticcio burocratico dell’unione con Daniella Cicarelli.

Il post condiviso da Celina Locks nel quale mostra l’anello donatole da Ronaldo che l’ha chiesta in moglie.

Celina Locks sorride ed è felice, in foto mostra l'anello dinanzi al quale è capitolata nell'incantevole scenario della Repubblica Dominicana (dove la coppia si trova in vacanza). Ronaldo gliel'ha regalato quale pegno d'amore quando le ha fatto la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?".

La vita da Fenomeno l'ha portato a sposarsi per la quarta volta a 46 anni con la modella e imprenditrice che di anni ne ha 14 in meno. "Ho detto sì… ti amerò per sempre", ha scritto la donna a corredo delle foto condivise sui social per annunciare le nozze. "Ti amo", la replica con il ‘cuore nello zucchero' dell'ex campione brasiliano che in Qatar, anche attraverso il proprio canale tv, ha raccontato l'esperienza della Seleçao e la vittoria dell'Argentina ai Mondiali.

A benedire l'ennesima cerimonia dell'ex calciatore è stata anche la prima consorte della sua vita, Milene Domingues, che gli ha rivolto un bel messaggio: "Sono felice per te. Dio ti benedica e ti protegga sempre. Lunga vita all'amore". Da quella relazione durata quattro anni (finì nel 2003) nacque il primo figlio, Ronaldo, che adesso ha 22 anni e fa il dj.

Il Fenomeno convola a nozze ufficiali per la terza volta, ma nel complesso è la quarta dopo il sì fasullo con una fidanzata precedente.

Nel 2005 Ronaldo ci riprovò e portò all'altare Daniella Cicarelli. Il castello scelto il Francia per accogliere cerimonia e invitati era sfarzoso ma quell'unione aveva un vizio di fondo: non potevano diventare ufficialmente marito e moglie perché né l'uno né l'altra avevano finalizzato le pratiche di separazione e divorzio rispetto alle precedenti unioni. Tre mesi e andò tutto in fumo ma non solo per una questione burocratica: lei raccontò che la luna di miele si trasformò in luna di fiele quando venne a conoscenza del tradimento subito.

Movimentata. La vita sentimentale del Fenomeno subì un altro scossone quando sposò Maria Beatriz Antony, la studentessa di ingegneria alla quale restò legato per sette anni. Nacquero Maria Sofia (14 anni) e Maria Alice (12 anni) e sembrava un sogno. Sembrava… andò tutto a carte e quarantotto.

Come andrà con Celina? Ronaldo l'ha conosciuta nel 2015 ma ha atteso un po' per rendere pubblico quel rapporto che il gossip aveva già scandito sui social raccontando anche di una presunta gravidanza e un altro ‘pargolo', in arrivo (il quinto) per l'ex stella verde-oro. A marzo dell'anno scorso la donna editò un post nel quale appariva vestita di rosa e con la mano sulla pancia: "Sta iniziando una nuova fase della mia vita e con essa una grande responsabilità", scrisse lasciando pensare che fosse in dolce attesa. In realtà la nuova fase faceva riferimento al lancio del profumo e di altri prodotti di bellezza.

Quanti figli ha Ronaldo? Sono quattro, compreso Alexander e frutto di un'avventura con la cameriera Michele Umezu. L'ex campione s'è sottoposto a una vasectomia ma può ancora avere figli: qualche anno fa rivelò di aver congelato il suo sperma e di averne abbastanza da essere ancora padre di un'intera squadra di calcio.