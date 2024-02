La vita di Tonali da squalificato, in videochiamata con un tifoso per seguire il Newcastle La squadra di Howe ha superato ai rigori il quinto turno di FA Cup, ad ‘assistere’ al match in tribuna c’era un tifoso speciale. L’ex centrocampista del Milan s’è goduto tutto in diretta, dal vivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sandro Tonali non era allo stadio del Blackburn ma ha trovato il modo di essere presente lì per festeggiare la vittoria ai rigori del Newcastle nel quinto turno in FA Cup. È finita 4-3 dopo un match sfibrante, deciso solo ai calci di rigore e caratterizzato anche dalla sospensione provocata dal lancio di palline in campo da parte dei tifosi dei Rovers in segno di protesta contro la società.

L'ex centrocampista del Milan ha ripreso ad allenarsi con i compagni di squadra solo pochi giorni fa. Prima che torni in campo dovrà attendere il mese di settembre: salterà anche i Campionati Europei in Germania dopo aver assistito da spettatore a tutta la stagione in corso della sua squadra a causa della squalifica subita per la vicenda scommesse.

Ma è rimasto nel cuore dei tifosi che, anche in occasione della trasferta all'Ewood Park, gli hanno dedicato cori di incoraggiamento. "Sandro olè… Sandro olè" e lui ha potuto sentirli dal vivo, esultando per la qualificazione conquistata al termine di un incontro sofferto, seguito in diretta sulla BBC. Pure questo fa parte della sua vita da escluso.

C'erano settemila sostenitori del Newcastle, tra le foto e i video apparsi sui social è spuntato anche Tonali. Un'apparizione a sorpresa ma speciale perché non era sugli spalti ma s'è manifestato in videochiamata con una persona che si trovava nella tribuna alle spalle di una delle due porte. Sullo sfondo si notano i giocatori ammucchiati nell'area di rigore e rivolti verso il pubblico per ringraziarlo del sostegno ricevuto.

Il conto alla rovescia per il rientro a tempo pieno in rosa è già partito. Servirà ancora del tempo ma la ripresa a pieno ritmo del lavoro quotidiano aiuta a non lasciarsi prendere dall'angoscia. "A parte il fatto che non posso convocarlo per le partite – ha ammesso il manager, Eddie Howe – posso dire che Tonali si sta allenando a dovere. Si sta comportando da vero professionista, ci mette intensità anche se sa di non poter giocare".

Howe non nasconde l'amarezza per la situazione che sta vivendo il calciatore e lui stesso, la risorsa che sta mancando. "Tonali è apparso ben inserito in squadra anche se adesso è ai margini rispetto a quelli che stanno giocando – ha aggiunto il tecnico del Newcastle -. È stato frustrante vederlo così perché sai che ti manca un giocatore di grande qualità. Ma mi sta sorprendendo lo stesso per tutto quello che sto vedendo adesso".