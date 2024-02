Blackburn-Newcastle è stata sospesa per la protesta dei tifosi: decine di palline lanciate in campo Al 15′ diverse palline da tennis sono state lanciate in campo per fermare la partita: i tifosi del Blackburn hanno deciso di mettere in atto una contestazione contro la società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo soltanto 15 minuti di gioco il Newcastle è stato costretto a fermarsi in campo a causa della protesta dei tifosi del Blackburn che ha interrotto la partita. È accaduto in FA Cup durante il quinto turno, decisivo per la squadra di Howe per cercare di approdare ai quarti di finale.

Una partita tesa in una coppa che può rappresentare un'ancora di salvezza per i Magpies in questa stagione sfortunata, in cui potrebbe sfumare anche la qualificazione alle prossime coppe europee. I giocatori non si sarebbero mai aspettati di dover attendere a braccia incrociate la fine della protesta del pubblico di casa che ha deciso di farsi sentire nel modo più ingombrante possibile.

La tifoseria del Blackburn ha cominciato a lanciare in campo decine di palline da tennis in un atto di ribellione verso la società: la protesta è stata messa in atto contro i proprietari del club, i Venky, e la loro gestione che non sta piacendo per nulla ai sostenitori della squadra.

Il lancio di oggetti ha costretto i giocatori a fermarsi per diversi minuti e in tanti hanno aiutato la sicurezza dello stadio a eliminare tutte le palline da tennis dal campo per poter riprendere la partita. Nel frattempo dagli spalti si è sollevato un coro contro la proprietà, a certificare le motivazioni della dura contestazione andata in scena.

Alla fine il Newcastle è potuto rientrare in campo per riprendere la partita in totale sicurezza, con il prato completamente pulito. La missione dei tifosi del Blackburn però è andata a buon fine: l'obiettivo della tifoseria era quello di far sentire la sua voce in un'occasione importante e lo scontro di FA Cup contro la squadra di Premier League è stato il momento perfetto. Di sicuro la situazione societaria del club farà ancora parlare, visto il gesto plateale che non può più essere ignorato.