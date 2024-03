Kudus segna per il West Ham, il raccattapalle gli dice no e diventa un mito per i tifosi del Newcastle

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi al St. James' Park si gioca Newcastle-West Ham, scontro tra due squadre che sono a ridosso delle zone alte della classifica della Premier e che si giocano un posto nella prossima Conference League. Gli ospiti hanno concluso avanti il primo tempo e il gol del 2-1 di Mohammed Kudus è stato seguito da un siparietto con un raccattapalle che è immediatamente diventato virale sui social, facendo del ragazzino un idolo dei tifosi del Newcastle. Dopo aver battuto Dubravka, l'attaccante ghanese avrebbe voluto mettere in scena la sua tradizionale esultanza da seduto ed è corso allora verso il giovane raccattapalle che era posizionato a fondo campo, chiedendogli di alzarsi per fargli posto sulla sua sedia. Ma Kudus si è beccato un bel no, anzi il ragazzino lo ha anche fissato per fargli capire che non aveva la minima intenzione di farlo festeggiare in quel modo a casa sua.

Il raccattapalle regge lo sguardo di Mohammed Kudus e non si smuove dalla sedia

La prima frazione della gara era stata scoppiettante: padroni di casa in vantaggio al 6′ grazie al calcio di rigore trasformato da Isak, poi il West Ham ha ribaltato il risultato con le reti di Michail Antonio al 21′ e Kudus in pieno recupero dopo il 45′. A quel punto il 23enne ex Ajax è andato verso il raccattapalle e gli ha chiesto di alzarsi per fargli posto e poter usare il suo sgabello per celebrare il gol con la sua esultanza. Ma il ragazzo era chiaramente tifoso del Newcastle e non si è smosso minimamente, mettendo anche la mano dietro all'orecchio a mo' di sfida.

Kudus è apparso disorientato dalla reazione del giovane e ha continuato a indicare la sedia, prima che i suoi compagni di squadra lo portassero via e lo sollevassero sul tabellone pubblicitario a fondo campo per permettergli comunque di inscenare la sua ‘take a seat celebration'. L'attaccante del West Ham aveva festeggiato in modo simile contro l'Arsenal, quando lo scorso novembre era andato a segno nella Carabao Cup.

I compagni di squadra di Kudus lo portano via per evitare che si metta nei guai

I tifosi del Newcastle hanno elogiato il raccattapalle per aver tenuto duro nel confronto faccia a faccia con l'attaccante avversario, qualcuno è arrivato a chiamarlo "eroe". Peraltro il ‘ball boy' era seduto correttamente a fondo campo, come da recenti disposizioni della Premier League che ha cambiato la regola sulla restituzione dei palloni usciti dal campo: da oggi non potranno più essere consegnati ai giocatori dai raccattapalle, ma dovranno essere posti da questi ultimi sugli appositi coni posizionati intorno al campo e raccolti direttamente dai calciatori.

Alla fine della partita ad esultare è stato poi il raccattapalle assieme a tutto il pubblico del St. James' Park: il Newcastle – che aveva incassato il terzo gol del West Ham ad inizio ripresa – ha piazzato poi la clamorosa rimonta, imponendosi 4-3 grazie al gol al 90′ del subentrato Barnes, autore di una doppietta dopo un altro rigore messo a segno dal bomber Isak.