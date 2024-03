video suggerito

La Premier League cambia una regola in corsa: i raccattapalle non potranno più dare i palloni La Premier League ha appena ufficializzato un cambio di regolamento che entrerà in vigore fin da questo weekend: i raccattapalle non potranno più dare i palloni ai giocatori, che li dovranno invece prendere dagli appositi coni.

A cura di Paolo Fiorenza

Accade davvero raramente che un massimo campionato di calcio cambi una regola in corsa, peraltro anche abbastanza importante, visto che impatta più volte nel corso di una partita. È quello che ha deciso di fare la Premier League, che già da questo weekend applicherà il nuovo regolamento nella gestione del recupero del pallone da parte dei calciatori dopo che la sfera è uscita dal terreno di gioco, con particolare riferimento al ruolo dei raccattapalle, che verrà ridimensionato: non potranno più consegnare il pallone ai giocatori, ma questi ultimi dovranno loro stessi recuperarlo da soli, prelevandolo dagli appositi coni posti intorno al campo.

Un raccattapalle consegna il pallone a un calciatore: una scena che non vedremo più in Premier League

La ratio del provvedimento è evitare di dare un "vantaggio ingiusto" a qualche squadra che giochi in casa e che possa contare su raccattapalle svegli (e anche istruiti) nel velocizzare o meno la restituzione della sfera a seconda degli interessi dei propri colori. Il sistema ‘multi-ball', che era in vigore fino a questo momento in Premier, consentiva infatti agli addetti a bordo campo di lanciare rapidamente un altro pallone – diverso da quello uscito dal campo – al giocatore che aveva urgenza di rimetterlo in gioco.

Da domani, invece, quando inizierà la 30sima giornata del campionato inglese, i raccattapalle potranno appunto solo ‘raccattare' la palla uscita dal terreno di gioco, posizionandola poi sugli appositi coni posti lungo il perimetro del campo. A quel punto sarà tutto interesse dei calciatori (o meno, a seconda del risultato) "raccogliere una palla dal cono più vicino" – come recita la nuova regola – quando dovranno effettuare una rimessa laterale, un calcio d'angolo o un calcio di rinvio dal fondo.

Un cono per il posizionamento del pallone a bordo campo

La nuova regola mira a creare uniformità tra tutti i club della Premier League, senza assistere a scene che possono anche creare momenti di tensione, come avvenuto recentemente in occasione dello scontro tra l'allenatore del Coventry Mark Robins e un raccattapalle del Wolverhampton nei quarti di finale della FA Cup. Episodi che non potranno più accadere, visto che gli addetti al recupero dei palloni ora sono invitati a sedersi dietro i cartelloni pubblicitari mentre il gioco è in corso.

Un altro punto a favore della nuova regola è che in linea con il desiderio che il pallone rimanga in gioco più a lungo durante le partite. È dall'inizio della stagione che la Premier League ha imposto un giro di vite contro le perdite di tempo, che ha portato a un aumento significativo dei tempi di recupero con l'obiettivo di aumentare il tempo effettivo di gioco dei match. I capitani, i dirigenti e i funzionari di tutte le squadre della Premier sono stati informati dei cambiamenti che entreranno in vigore questo fine settimana e che sono stati ufficialmente confermati ieri col protocollo delle rimesse in gioco modificato.

Ora ci saranno cinque postazioni con i coni per i palloni su ciascun lato del campo e due su ciascuna estremità dietro le porte, per un totale di 12 palloni (prima erano 10) utilizzabili in una partita, oltre al pallone in gioco. La regola L.35 adesso recita: "Quando il pallone esce dal campo e non è recuperabile velocemente, i giocatori devono recarsi al cono più vicino per raccogliere loro stessi un pallone sostitutivo per riprendere il gioco. Ai raccattapalle non è consentito restituire un pallone a un giocatore. I raccattapalle sono tenuti a rimettere un pallone su un cono vuoto ogni volta che viene utilizzata un pallone sostitutivo. I raccattapalle non dovrebbero essere posizionati vicino ai coni in modo che sia chiaro che non restituiranno la palla ai giocatori (e dovrebbero trovarsi dietro i tabelloni LED ove possibile)".