La vera storia di Betinho, il calciatore dilettante finito per sbaglio nel Manchester United Sul sito della Premier League è apparso nella rosa del Manchester United il nome di Betinho, un attaccante sconosciuto che gioca nelle serie minori portoghesi: si è trattato di un errore.

A cura di Vito Lamorte

Un giorno da celebrità. Il sogno di Betinho di giocare in Premier League si è avverato per due ore o poco più. Il nome dell'attaccante, che milita nelle serie inferiori in Portogallo, è comparso sul sito del campionato inglese come nuovo acquisto del Manchester United.

Il calciatore lusitano ha ammesso di aver ricevuto più chiamate rispetto al giorno del suo compleanno dopo che la notizia si è diffusa e di aver vissuto delle ore molto movimentate. L'errore è stato notato prima della partita dei Red Devils contro il Nottingham Forest, con il sito ufficiale della Premier League che inseriva Betinho nell'elenco della squadra di Old Trafford con la maglia numero 11.

All'inizio si è creato un po' di dibattito, perché i tifosi hanno iniziato a fare ipotesi su chi potesse essere questa new entry che il club non aveva nemmeno ufficializzato. Per completezza di informazione Betinho ora fa parte della rosa dell' S.C Espinho, una società di terza divisione portoghese.

Betinho, che ha giocato brevemente in prestito al Brentford, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting e ha rivelato al quotidiano portoghese Jornal de Notícias di essere stato inondato di messaggi sui social media in seguito all'errore commesso dal sito della Premier, perché di questo si tratta: "Ho saputo che era vero solo quando i miei compagni mi hanno inviato messaggi e poi ho confermato che era davvero il mio nome sul sito web della Premier League".

Anche il profilo del giocatore su Wikipedia è stato modificato e il 29enne ha colto l'occasione per fare luce sulla situazione, pubblicando uno screenshot della pagina della Premier League sulle sue storie di Instagram con la didascalia: "Grazie, Manchester United. A presto".

Betinho ha taggato anche i nazionali portoghesi Bruno Fernandes e Diogo Dalot scherzando: "Sarà un piacere condividere lo spogliatoio con te". L'ex nazionale giovanile ha anche condiviso un foto con la maglia dello United: "Lo scherzo sta diventando serio".

Si è trattato di un errore tecnico che è stato svelato poco dopo dal noto giornale The Athletic: "Non è nulla che abbia a che fare con il club, che ha già avvisato la Premier League. Si tratta di un problema tecnico, che lo staff sta già provvedendo a rettificare. Sembra che qualcuno abbia voluto fare lo spiritoso".

I tifosi del Manchester United hanno scherzato prima della partita con il Nottingham Forest sul fatto che il club si fosse mosso rapidamente per sostituire Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag, in maniera seria, ha confermato che la società è alla ricerca di un nuovo attaccante nella finestra di mercato di gennaio ma dopo aver visto sfumare il colpo Cody Gakpo dovranno muoversi su altri profili.