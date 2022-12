Il Manchester United compra il sostituto di Ronaldo ma non lo annuncia: tifosi sconcertati Una vicenda assolutamente surreale sta spiazzando da qualche ora i tifosi del Manchester United: sul sito ufficiale della Premier League è comparsa la scheda di quello che dovrebbe essere il nuovo acquisto in attacco dei Red Devils al posto di Cristiano Ronaldo. Ma è uno sconosciuto di 29 anni che ha segnato pochissimo in carriera.

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualche ora la sponda United di Manchester è in fibrillazione per la ‘scoperta' del tutto casuale di un nuovo acquisto (apparentemente) da parte dei Red Devils: il suo nome, senza foto né altri dettagli che non siano la nazionalità (portoghese), l'età (29 anni) e l'altezza (un metro e 72), è comparso all'improvviso sul sito ufficiale della Premier League nella rosa del club mancuniano. Il problema per i tifosi dello United è che il nome in questione, tale Betinho, è un perfetto sconosciuto considerando anche la sua età non più giovanissima.

Che sia un attaccante lo si è capito dal fatto che il sito della Premier lo ha inserito tra i giocatori del reparto offensivo a disposizione di ten Hag: assieme a Garnacho, Rashford, Sancho, Elanga, Martial, Antony e i giovanissimi Shoretire e McNeill, ecco spuntare Betinho, che dunque dovrebbe essere il sostituto di Cristiano Ronaldo – che è stato lasciato libero di andarsene prima dell'inizio dei Mondiali – nella rosa della squadra attualmente quinta nella classifica della Premier League.

La scheda di Betinho sul sito della Premier League

La vicenda è rapidamente esplosa sui social, con annessa caccia all'uomo per trovare informazioni su questo oggetto misterioso. Classe '93, il vero nome di Betinho è Alberto Coelho: l'attaccante è cresciuto nelle giovanili dello Sporting senza mai giocare in prima squadra, visto che fino ai 22 anni ha militato nella formazione B del club di Lisbona. Poi è passato al Vitoria Setubal (8 presenze e zero gol), prima di andare in prestito al Brentford in Inghilterra (solo 11 minuti in campo). Successivamente si è trasferito al Belenenses, firmando un contratto per 4 stagioni ma giocandoci tuttavia solo 10 volte (con una sola rete messa a segno), visto che in quegli anni è stato girato in prestito ancora allo Sporting B e poi all'Uniao Madeira e al Lusitania, tutte avventure ugualmente impalpabili. Infine nel 2019, a 26 anni, è approdato all'Espinho, squadra di categoria inferiore dove lo ha pescato lo United. "Ditemi che è uno scherzo", è il commento più diffuso dei sostenitori dei Red Devils, mentre qualcuno prova a postare qualche video di highlights (che con tutta la buona volontà sono davvero pochi).

Dando per buono lo spoiler fatto dal sito della Premier – in assenza di qualsivoglia annuncio da parte del club – la vicenda si presenta abbastanza surreale. Parliamo infatti di un signor nessuno, che in carriera ha messo a segno pochissimi gol, il che rende ancora più paradossale il fatto che dovrebbe andare a prendere il posto lasciato vuoto da Ronaldo nella rosa. Da giovane peraltro Betinho prometteva diversamente: ha rappresentato il Portogallo nelle nazionali dall'Under 15 all'Under 21, segnando tanto con l'Under 19 (14 gol in 20 partite). Nel 2013 ci fu l'esordio con l'U21 lusitana, con cui ha realizzato 2 reti in 4 presenze nelle qualificazioni ai campionati europei di categoria. Da lì è stato l'oblio per lui, fino alla clamorosa botta di notorietà di oggi.

Betinho fino a oggi era un perfetto sconosciuto

Registrato col numero 11, Betinho dovrebbe aver firmato un contratto fino al 2023 (sempre stando alla sua scheda sul sito della Premier), in uno scenario che appare ancora tutto da chiarire e che ha sconcertato non poco i tifosi dello United. Dopo la beffa dell'essersi visti ‘scippare' Gakpo dal Liverpool, adesso arriva questa notizia che è commentata con feroce sarcasmo. Qui sotto alcuni esempi dell'accoglienza riservata al nuovo ‘idolo' di Old Trafford: al 29enne il compito di far ricredere tutti (sempre che i Red Devils lo annuncino davvero, qualcuno pensa ad un errore del sito della Premier…).