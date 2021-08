La vendetta del Real Madrid: Camavinga scippato al PSG in piena notte Il centrocampista franco-angolano, Eduardo Camavinga ha raggiunto un accordo di massima nella notte per trasferirsi dal Rennes al Real Madrid. Beffato, dunque, il PSH tra i primi a muoversi verso la nuova stella nascente del calcio transalpino. Un colpo di mano di Florentino, che lo ha ‘scippato’ ai parigini ‘vendicandosi’ cosìdel mancato arrivo di Mbappè.

A cura di Alessio Pediglieri

La ‘guerra fredda' di calciomercato tra Real Madrid e Paris Saint Germain non si sofferma solamente sulle condizioni di Kylian Mbappè a scadenza con i francesi e ufficialmente corteggiato dagli spagnoli. La stellina transalpina appare sempre più come la punta dell'icaberg che divide Madrid da Parigi e che cela altri attriti che si manifestano nelle ultime indiscrezioni sulle trattative. Nella notte di lunedì, infatti, la Casa Blanca avrebbe compiuto un ‘sgarbo' diretto al PSG, acquistando uno tra i più promettenti astri nascenti in Ligue 1, Eduardo Camavinga, centrocapista del Rennes.

Secondo fonti francesi, capitanate da Canal Plus France, Madrid e Rennes avrebbero raggiunto ieri in tarda serata un accordo di massima per il giovane giocatore, che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Informazioni poi confermate da AS e altri media iberici per una trattativa lampo, che per molti appare come una vera e propria ‘vendetta' di Florentino nei confronti del Paris, per il caso Mbappé.

Infatti, Camavinga è da tempo seguito anche dal PSG e l'inserimento fulmineo e vincente del Real appare come un vero e proprio sgarbo tra i due club. Non è un mistero che il Real in questa sessione abbia fatto di tutto e di più per aggiudicarsi Mbappè ricevendo sempre e solo il rifiuto dei parigini e così è scattato il ‘piano B'. Per Camavinga il PSG si era mosso per tempo, assicurandosi il talento francese per la prossima estate, ma adesso tutto è sfumato.

Un'operazione che è andata a buon fine nel giro di poche ore con un accordo economico tutto da scoprire. C'è chi dice per una cifra attorno ai 35 milioni, chi 45, ma il punto è un altro: Camavinga vestirà il blanco del Real e non il bleus del Psg. L'infortunio di Kroos, che soffre di una pubalgia che tiene in sospeso Ancelotti, è stato anche il motivo principale per cui il Real Madrid ha riattivato l'opzione su Camavinga che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, dovesse giungere l'ufficializzazione dell'accordo.

Il Real Madrid continua in questo modo a rafforzare la sua politica di ingaggiare giovani giocatori: Camavinga (18enne) si unisce alla lista che vede già presenti Valverde, Vinicius, Rodrygo. Qualità e prospettiva con il franco-angolano che, nonostante la giovinezza, è da due stagioni nell'elite del calcio francese e ha addirittura esordito con la propria nazionale con cui è sceso in campo in tre occasioni segnando anche una rete.