La trasformazione di Lobotka: dieta ferrea e addio ai chili di troppo Stanislav Lobotka in grande spolvero nel ritiro del Napoli a Dimaro. Il centrocampista slovacco ha sfoderato una condizione fisica perfetta, dopo aver perso 6 chilogrammi. Metamorfosi evidente per il mediano che spera di convincere Luciano Spalletti a riservargli un ruolo da protagonista in azzurro.

A cura di Marco Beltrami

C'è un giocatore in grande spolvero nel ritiro del Napoli a Dimaro. Si tratta di Stanislav Lobotka, pronto per la sua terza stagione nella formazione partenopea. Il centrocampista reduce dagli Europei, non troppo positivi, con la sua Slovacchia, ha sfoderato una condizione fisica importante. L'ex Celta infatti ha messo via i chili di troppo, grazie al lavoro dello staff azzurro ed è pronto a fare il possibile per giocarsi una maglia da titolare con il nuovo mister Luciano Spalletti.

Nella scorsa annata, la prima intera alla corte del Napoli dopo il suo arrivo a gennaio 2020, Lobotka non è riuscito a lasciare il segno. Il motorino di centrocampo, ha accusato qualche problema fisico, legato ad una condizione tutt'altro che perfetta. Il suo essere in sovrappeso ha inciso anche sulle prestazioni non brillanti, con Gattuso che non gli ha concesso molto spazio come confermato dalle 23 presenze complessive, 15 in campionato. Chiusa l'annata con l'Europeo con la Slovacchia, Lobotka si è presentato a Dimaro, con la volontà di stupire mister Spalletti.

Una vera e propria metamorfosi quella di Lobotka che ha perso, grazie alla consulenza dei nutrizionisti azzurri, 6 chilogrammi come evidenziato dal Corriere dello Sport. Il centrocampista classe 1994 al momento è, come si suol dire, tirato a lucido e pronto per dare il massimo in campo già in questa fase della preparazione, in cui bisognerà convincere Luciano Spalletti. D'altronde il giocatore ceco, che il Napoli ha pagato poco più di 20 milioni, è molto stimato dal mister toscano, che in conferenza stampa pochi giorni fa ha rivelato un retroscena relativo ai tempi dell'Inter: "Lobotka mi fa piacere vederlo, il suo nome era stato valutato anche all’Inter quando c’ero io, l’avevamo osservato quando fu messo sul mercato".