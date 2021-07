Eefje Depoortere ha avuto popolarità mondiale in questi ultimi giorni. Lei è una conduttrice televisiva del Belgio che prima della partita con l'Italia aveva pubblicato un video che aveva acceso gli animi sui social, video in cui la si vedeva condire degli spaghetti con maionese e patatine e poi spezzarli tagliandoli con forchetta e coltello. Quel video è diventato virale, lei si è poi scusata, ma le sue scuse non sono bastate per placare degli utenti italiani che hanno purtroppo continuato ad offenderla e a due giorni da quella partita Depoortere aveva postato un altro video in cui sottolinea le offese e chiude dicendo: "La mamma dei cretini è sempre incinta". Martedì sera ha seguito anche Italia-Spagna e ha commentato pure la semifinale.

Poche ore prima della partita Eefje Depoortere ha postato un video in cui ricorda le ulteriori e pesantissime offese ricevute, in italiano, e continua a parlare di cibo oltre che di calcio e dopo aver pubblicato una foto in cui si intravedono un pacco di pasta e una bottiglia di vino, si chiede se è meglio la pasta o la paella e successivamente posta un altro video, a corredo scrive: "Camminando con delle provviste per trollare non una ma entrambe i paesi che giocano stasera", con annesse emoji delle bandiere di Italia e Spagna.

I tweet di Italia-Spagna

Quando la partita è poi iniziata la conduttrice tv ha iniziato una sorta di live su Twitter della partita in cui ha applaudito Morata per il gol dell'1-1 e ha criticato l'arbitro, il signor Felix Brych, che allo scoccare del 90′, ma anche del 105′, ha fischiato la fine del tempo in corso mentre la Spagna aveva il pallone tra i piedi e ha ricordato che il fischietto tedesco aveva diretto anche Belgio-Portogallo: "Questo è lo stesso arbitro che ha rovinato la partita Belgio-Portogallo non è una sorpresa che non abbia lasciato che la Spagna non chiudesse questa azione". Poi dopo l'errore di Morata e il gol di Jorginho si è complimentata con l'Italia e ha applaudito pure la Spagna.