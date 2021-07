Prima di Belgio-Italia dei quarti di finale degli Europei Eefje Depoortere, una conduttrice televisiva belga, ha pubblicato sui social un video che è diventato velocemente virale, video in cui la si vede spezzare gli spaghetti e mangiare la pasta con maionese e patatine in senso provocatorio. Quel video è diventato, suo malgrado, popolarissimo e purtroppo in tantissimi hanno scritto in privato a Eefje Depoortere che è stata offesa malamente. Due giorni dopo la partita, e dopo un successivo video Depoortere in cui ha deciso di scusarsi, Depoortere ne ha pubblicato un altro ha sottolineato le troppe offese ricevute e ha chiuso il video con una frase italiana molto tagliente.

Il video della conduttrice tv prima di Belgio-Italia

Indossando la maglia del Belgio, Depoortere in un video si è mostrata mentre spezzava gli spaghetti, li ha tagliati con coltello e forchetta, ha aggiunto la maionese prima di aggiungere delle patatine, poi ha mangiato la sua pasta. In tanti non sono stati teneri con lei prima e dopo la partita, mentre in parecchi hanno ironizzato su quel video, compreso Claudio Marchisio, ex della Juventus, ora talent della Rai, che le ha dedicato un post social.

Eefje Depoortere si scusa e attacca chi l'ha offesa

Già poche ore dopo la partita, vinta 2-1 dalla Nazionale italiana, Eefje ha ammesso la sconfitta dei Diavoli Rossi provando a ‘riattaccare' gli spaghetti con del nastro adesivo. Così ha cercato di placare le polemiche, ma non le è bastato. E così Depoortere ha dovuto pubblicare un altro video per provare a chiudere in modo definitivo le polemiche. La conduttrice tv in questo video ha detto di amare l'Italia e ha chiesto scusa nuovamente, ma ha anche mostrato tante brutte e vergognose offese che ha ricevuto nelle ore successive all'incontro e dopo essersi scusata ha chiuso dicendo: "La mamma dei cretini è sempre incinta".