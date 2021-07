È un'Italia da sogno, da favola, da notti magiche. La vittoria sul temuto Belgio, squadra in cima al Ranking della FIFA, porta la squadra di Roberto Mancini a due passi dallo scrivere una delle pagine di riscossa più belle dello sport azzurro. La Nazionale che sotto la gestione Ventura aveva mancato in maniera umiliante la qualificazione ai Mondiali di Russia, in appena 3 anni è stata trasformata dal CT jesino in una squadra che letteralmente non perde mai: la striscia record che gli ha permesso di superare un'icona come Vittorio Pozzo adesso è arrivata a 32 partite consecutive senza sconfitte.

È un'Italia che adesso alimenta i sogni più sfrenati: del resto con l'approdo alle semifinali degli Europei, che vedranno gli azzurri affrontare la Spagna martedì prossimo, mancano solo due vittorie – dopo le cinque già messe in carniere dall'inizio del torneo – per alzare la Coppa a Wembley. Nessuno vuole fermarsi proprio adesso: né la squadra, né i tifosi, né tantomeno chi segue la Nazionale per raccontarne le gesta. Tra questi c'è Claudio Marchisio, commentatore degli Europei per la RAI: uno che il piacere della vittoria lo conosce bene e sa anche aggiungerci quell'ulteriore godimento in più, quando ci vuole. E stavolta sì che ci vuole…

Nella notte dunque l'ex centrocampista della Juventus ha postato sui suoi canali social il video di una tifosa belga che prima del match contro l'Italia – a mo' di sfida – distruggeva una delle tradizioni culinarie italiane più note del mondo. Italiani uguale spaghetti? Ed allora la ragazza li ha spezzati, poi tagliati con coltello e forchetta ed infine aggiunto gli ‘immancabili' maionese e patatine fritte. Un'orrenda poltiglia che tuttavia è diventata gustosissima con la sovrimpressione del risultato finale di Italia-Belgio. Perfino un ‘Principino' come Marchisio ha perso il suo aplomb ed ha scritto a corredo del post: "Se è porno lo tolgo". Aggiungendo una emoji che non ha bisogno di molte spiegazioni…