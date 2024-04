video suggerito

Hamilton è furioso e si lascia andare in diretta: Sky costretta a scusarsi con gli spettatori Lewis Hamilton ha mal digerito le disastrose qualifiche del GP di Cina, che lo hanno visto addirittura finire 18simo, con la prospettiva di partire domani dalla penultima fila a Shanghai: il pilota Mercedes ha usato una volgarità che ha costretto Sky a scusarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Per Lewis Hamilton le qualifiche del GP di Cina sono state un incubo: il sette volte campione del mondo partirà domani addirittura in penultima fila sulla pista di Shanghai, dalla 18sima piazzola, non avendo superato il Q1. Un flop clamoroso, vista la differenza di potenziale della sua Mercedes rispetto alle varie Alpine e Williams che gli sono finite davanti. Un risultato disastroso che è ancora più inspiegabile alla luce dell'ottimo secondo posto ottenuto da Hamilton appena qualche ora prima nella Sprint Race, corsa all'alba italiana e dominata dal solito Verstappen. Tanta la delusione per il 39enne pilota inglese, prossimo sposo della Ferrari nel 2025, che si è sfogato ai microfoni di Sky UK, al punto che la TV britannica è stata costretta a scusarsi immediatamente con gli spettatori.

Lewis Hamilton al volante della sua Mercedes durante le qualifiche del GP di Cina a Shanghai

Hamilton quasi non ci poteva credere quando ha realizzato che si era piazzato tra gli ultimi cinque nel Q1 delle qualifiche di Shanghai e non avrebbe potuto lottare per le prime posizioni in griglia. Il suo team radio desolato diceva tutto: "Mi dispiace, ragazzi", ha sussurrato senza riuscire ad aggiungere altro. "Non preoccuparti", gli ha risposto altrettanto telegrafico – e probabilmente incredulo come lui – il suo storico ingegnere di pista Peter Bonnington, ovvero per tutti ‘Bono' (che potrebbe seguirlo alla Ferrari).

Una volta sceso dalla macchina, Hamilton si è sfogato parlando con Sky Sports UK, spiegando che i problemi erano dovuti a un cambio di set-up della sua vettura rispetto alla Sprint Race, mentre l'auto di Russell aveva trovato miglior sorte: "Ho semplicemente fatto fatica, questo è. Stamattina George ed io avevamo auto molto simili, ma questo pomeriggio abbiamo provato a sperimentare. Così io sono andato da una parte, molto lontano, e lui è andato dall'altra, solo per vedere se riuscivamo a trovare qualcosa".

Poi Lewis si è lasciato andare ad una parolaccia in diretta: "Ma sì, non ha funzionato. In gara farò del mio meglio, il 18° posto è piuttosto brutto. Quando stavo apportando le modifiche al set-up ho pensato ‘non può andare peggio, sicuramente'. Invece lo è stato. Succede, cazzo". Una volgarità, quest'ultima, che ha indotto David Croft di Sky UK a scusarsi subito col pubblico per il linguaggio usato in diretta. Domani sarà davvero dura per Hamilton risalire dal fondo della griglia, ma non bisogna mai sottovalutare il cuore dei campioni.

