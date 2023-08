La telenovela Lukaku non ha ancora un finale: è fuori rosa, ma per lui è arrivata una sola offerta Real Madrid, Tottenham, Juve o la strada verso l’Arabia Saudita: il futuro di Lukaku è ancora in bilico tra voci di mercato sempre diverse. Ma fin qui il Chelsea per lui ha ricevuto soltanto un’offerta.

A cura di Ada Cotugno

Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora un intricatissimo rebus da risolvere, con colpi di scena che ne cambiano la soluzione di volta in volta. Dopo il rientro dal prestito all'Inter l'attaccante è finito fuori rosa al Chelsea, con nessuna possibilità di essere graziato dal nuovo allenatore Mauricio Pochettino, neanche dopo l'infortunio di Nkunku. Il clamoroso approdo alla Juventus non si è ancora concretizzato e anche le possibilità di vederlo al Real Madrid non sembrano elevatissime.

La sua estate di calciomercato continua a essere bollente, ma fino a questo punto per lui non sono ancora arrivate offerte concrete. La corte spietata dei tre club interessati a lui non ha prodotto nessun effetto: i campionati europei sono cominciati (il suo Chelsea si prepara ad affrontare la seconda giornata) ma Big Rom non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo. Non sembra esserci per lui nessuna via d'uscita.

L'unica offerta concreta recapitata ai Blues in questa folle sessione di mercato resta quella dell'Al-Hilal, un club che fino a ora Lukaku aveva escluso dalla panoramica del suo futuro. La tentazione di tornare in Italia era davvero forte, così come quella di continuare a giocare in squadre europee come Real Madrid o Tottenham (interessato a lui dopo la cessione di Kane al Bayern), ma l'approdo in Arabia Saudita sembra essere l'unica strada per accontentare tutte le parti in causa.

A cominciare dal Chelsea, al quale andrebbero 50 milioni di euro, fino ad arrivare al giocatore che ne ricaverebbe sicuramente uno stipendio importante. Il resto è rumore o poco altro: nessuno ha fatto la sua mossa per il belga che continua ad allenarsi da solo a Londra, alla ricerca di una squadra dove poter ricominciare tutto da capo e rimettersi in gioco per l'ennesima volta nella sua carriera.