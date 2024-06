video suggerito

La telecronaca soporifera del gol di Zaccagni sulla BBC fa inorridire persino i tifosi inglesi Il telecronista della BBC che ha commentato Croazia-Italia ha subito diverse critiche in Inghilterra. Al gol di Zaccagni si aspettavano una reazione diversa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Jonathan Pearce era il telecronista scelto dalla BBC per Croazia-Italia terminata 1-1 e che ha consentito agli azzurri di accedere agli ottavi da secondi al minuto 98. Il suo commento della partita non è stato gradito dal popolo inglese che sui social ha contestato tanto il suo tono di voce nonostante un risultato così incredibile arrivato a 7 secondi dalla fine. Gli inglesi, incollati e appassionati a quel finale incandescente, si aspettavano di essere trascinati di più dal telecronista sia durante la partita che subito dopo il gol di Zaccagni.

Pearce ha di certo alzato i decibel quando l'attaccante azzurro ha messo la palla in rete ma senza andare oltre. Ecco, proprio questo non è piaciuto al pubblico da casa che per un finale di partita così incredibile si aspettavano altro, di certo una telecronaca che li trascinasse proprio in campo. "È un'opportunità – ha detto Pearce al microfono quando Calafiori ha servito l'assist per Zaccagni -. Magnifico tentativo dell'Italia ed è 1-1″. Qualcosa in più si poteva pretendere, è chiaro, ma magari al telecronista in quel momento era sufficiente quel tono di voce.

"Quel commento di Jonathan Pearce è assolutamente patetico – ha scritto un tifoso su X in risposta al post della BBC -. Sembra che abbia appena perso 10K su quel pareggio". Altri sono praticamente sulla stessa lunghezza d'onda: "È imbarazzante e poco brillante e rovina completamente il momento" hanno aggiunto altri sottolineando proprio come per un gol di genere di certo ci si aspettava un urlo diverso da quello di una rete realizzata normalmente in partita. "Il commentatore non potrebbe sembrare meno interessato al pareggio al 98esimo minuto se ci provasse".

L'esultanza dell'Italia dopo il gol di Zaccagni con la Croazia.

Qualcuno chiaramente ci ha poi scherzato su provando a ironizzare su quanto ascoltato. In realtà però, il racconto del gol di Zaccagni da parte di Pearce sembra essere comunque in linea con i parametri di un telecronista normale. È chiaro, siamo agli Europei e si trattava comunque dei campioni in carica dell'Italia, ma di certo la condanna del popolo inglese alla sua telecronaca potrebbe anche sembrare eccessiva. Il 64enne è da sempre famoso per il suo approccio rilassato alla partita in telecronaca ma in quest'occasione gli spettatori sono rimasti colpiti.