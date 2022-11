La surreale diretta social dei calciatori del Casale con il futuro patron cinese: “I soldi li hai?” Alcuni giocatori del Casale che non ricevono da mesi lo stipendio hanno dato vita ad una grottesca diretta Instagram con l’imprenditore cinese Hu Huiguo che fa parte della cordata che è in trattativa per rilevare la storica squadra calcistica che milita adesso in Serie D. Domande dissacratorie e irriverenti che hanno messo in imbarazzo il possibile futuro presidente che però ha risposto in modo evasivo senza riuscire a rassicurare i giocatori biancostellati.

A cura di Michele Mazzeo

Situazione surreale quella che in questi giorni si sta vivendo all'interno della storica squadra del Casale nobile (ha vinto anche uno Scudetto nel 1914) decaduta del calcio italiano che milita adesso nel Girone A della Serie D nel quale dopo 13 giornate si trova all'8° posto in classifica. Il tutto in un clima di assoluta incertezza dato che calciatori e dipendenti da mesi ormai non percepiscono lo stipendio e da settimane va avanti una trattativa per la cessione della società ad una nuova cordata di investitori guidata dagli imprenditori Francesco Baeli e Hu Huiguo (imprenditore cinese proprietario dell'azienda Yoyo Nails Spa e di diversi saloni di bellezza a Torino).

I due, dopo aver presenziato allo stadio "Palli" di Casale Monferrato nell'ultimo match casalingo dei biancostellati e aver preso contatti anche con l'amministrazione comunale della cittadina piemontese che sta seguendo con attenzione la critica situazione del club, in una diretta Instagram hanno illustrato il loro piano ai tifosi casalesi confermando l'intenzione di rilevare la società insieme ad altri imprenditori torinesi e definendo la trattativa come ormai "prossima alla definizione". A questo punto, i calciatori del club che non ricevono alcun rimborso da mesi, non avendo avuto altre notizie riguardanti i potenziali nuovi proprietari hanno preso un'iniziativa al quanto sui generis.

Un gruppo di giocatori, guidati dal capitano Alessandro "Lillo" Rossi, si sono infatti inseriti in una diretta Instagram di uno dei possibili proprietari, il cinese di stanza a Torino "Stefano" Hu Huiguo, colui che potrebbe essere il nuovo presidente della loro squadra. I calciatori con fare dissacratorio e irriverente, evidentemente esasperati da una situazione critica che si protrae ormai da molto tempo e disillusi sul fatto che possa arrivare una nuova proprietà a coprire i debiti fatti dalla vecchia gestione, hanno posto alcune domande dirette a quello che può essere uno dei nuovi patron del club: "I soldi ce li hai?", "Cosa vuoi fare nella tua vita? Vuoi spendere o fai chiacchiere?", sono solo alcune delle esplicite richieste fatte dai calciatori del Casale ad un Hu Huigo che, evidentemente imbarazzato nonostante si tratti di un personaggio estroverso e stravagante, ha risposto in modo evasivo senza dare alcuna certezza a quelli che dovrebbero essere i suoi futuri calciatori (di cui non conosceva i nomi).

La grottesca diretta Instagram, dalla quale l'imprenditore cinese si è anche assentato per qualche minuto per cercare un proprio biglietto da visita dando vita ad un altro discutibile siparietto, è diventata immediatamente virale con il video che ha fatto subito il giro del web. Non sembra però che questa surreale conversazione via social abbia dato ai calciatori le rassicurazioni che questi cercavano dato il modo in cui questa si è conclusa, cioè con il capitano del Casale Alessandro Rossi che dice al possibile nuovo proprietario della società "non farti mai vedere da me", una chiusa che la dice lunga sull'impressione destata loro dall'imprenditore cinese che sta lavorando all'acquisizione del club biancostellato.