La superiorità del Milan nell’impressionante progressione di Theo: doppia i giocatori della Roma La Roma ha subito la seconda sconfitta stagionale (su tre partite) all’Olimpico con il Milan di Pioli che festeggia la pausa a punteggio pieno. Tra le due squadre una differenza attuale evidente in campo, racchiusa in un video che non lascia spazio a interpretazioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Roma-Milan si è conclusa con il successo rossonero, il terzo su tre partite di campionato, e la sconfitta per i giallorossi, la seconda in stagione. Un verdetto che ha sancito al momento la netta superiorità della squadra di Pioli che ha mostrato oltre un buon calcio anche una forma atletica invidiabile in questo inizio, grazie alla quale ha messo in seria difficoltà la squadra di Mourinho, già falcidiata dalle assenze. Il tutto racchiuso in un video che sul web sta facendo ammattire i tifosi milanisti, con una progressione strabordante da parte di Theo Hernandez.

La situazione non è facile in casa Roma: dopo un mercato a dir poco complicato si è messo anche un inizio di stagione negativo, in cui dopo tre giornate in classifica c'è solo 1 punto, dato dal pareggio contro la Salernitana e due sconfitte amare (Verona e Milan). Per Mourinho è già tempo di analisi e riflessioni, oltre che di rabbia e frustrazione. Lo Special One a fine match contro i rossoneri se ne è stato in silenzio, conclusasi la rabbia in campo al momento del rigore fischiato sulo 0-0 che ha permesso al Milan di rompere gli equilibri dal dischetto con Giroud.

Il fallo di Rui Patricio c'è, la decisione corretta, la partita indirizzata verso Pioli che ha mostrato al primo grande test di campionato di avere già in mano una squadra che ha metabolizzato schemi, scelte e opzioni. Un Milan bello calcisticamente e già in piena forma atletica che ha saputo chiudere all'Olimpico un 2-0 che lo catapulta in vetta alla classifica meritatamente. I rossoneri si sono mostrati ancora una volta più ricchi di virtù che di difetti (l'espulsione di Tomori e qualche lacuna difensiva, le lacune da rivedere) e hanno concluso al meglio il primo round sancito dalla lunga pausa per le Nazionali.

A dimostrazione di quanto visto in campo, un video che ha ammaliato i tifosi rossoneri esaltati da quanto fatto da Theo Hernandez, divenuto il simbolo di ciò che è il Milan di Pioli al momento. L'esterno francese, già all'attivo con un gol in tre giornate ma soprattutto sempre al centro delle manovre milaniste, all'Olimpico ha mostrato tutta l'attuale differenza tra il Milan e la Roma, in una azione emblematica.

La progressione di Theo è semplicemente impressionante quando i giocatori della Roma perdono palla a centrocampo: parte dalla propria metà, lascia sul posto Mancini e a doppia velocità si invola verso la porta avversaria. Invano lo inseguono, i giocatori della Roma vanno a metà velocità rispetto al francese che solamente al momento del cross, sulla linea di fondo, verrà stoppato in una scivolata in extremis da Smalling.

Una fotografia che indentifica alla perfezione l'attuale momento magico dei rossoneri, perfetti nei risultati e ancora in fase di miglioramento per gioco e schemi, con tantissimi neo acquisti inseriti da Pioli sin dall'inizio che in corso d'opera. E le difficoltà di una Roma che paga pesantemente tantissime assenze e carenze di giocatori chiave (Pellegrini, Dybala, Abraham) sia dei neo acquisti (Sanches, Lukaku)