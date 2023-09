Estasi Milan, crisi Roma: Giroud e un super Leao stendono Mourinho. Esordio sfortunato per Lukaku Il Milan ha battuto la Roma 2-1 con i gol di Giroud, Rafael Leao e Spinazzola. Serata da dimenticare per i giallorossi a meno 8 dai rossoneri in classifica. 20′ nel finale per Lukaku.

A cura di Marco Beltrami

Il Milan vola e lo fa imponendosi all'Olimpico di Roma con il risultato di 2-1. Altra prestazione importante per i rossoneri che grazie al gol su rigore del solito Giroud e alla bella giocata di Leao hanno trovato la terza vittoria in altrettante partite e ora guardano tutti dall'alto del loro primo posto in classifica. Male i giallorossi, alla prima con Mourinho in panchina dopo la squalifica e con il neoacquisto Lukaku in campo per i 20′ finali. Proprio nel finale in superiorità numerica per il rosso a Tomori, è arrivato il gol di Spinazzola che ha provato senza fortuna a riaprire i giochi. La formazione capitolina resta penultima in Serie A con un solo punto.

E pensare che la serata della Roma era iniziata con grande entusiasmo per la bella presentazione del colpo di mercato belga. La partita però sin dall'inizio si è rivelata molto complicata a causa di un Milan messo benissimo in campo, a conferma di quanto buono fatto vedere nelle due uscite precedenti. Il vantaggio della squadra di Pioli è arrivato però grazie ad un episodio: calcio di rigore concesso grazie al Var per un intervento negligente di Rui Patricio su Loftus-Cheek, con buona pace delle proteste di Mourinho.

Giroud implacabile dal dischetto per la rete che ha messo subito il match sui binari giusti per la formazione ospite. La reazione della Roma non si è concretizzata in nessuna occasione degna di nota, con Maignan spettatore non pagante. Al contrario è arrivato nella ripresa il raddoppio del Milan grazie a Rafael Leao. Cross perfetto di Calabria e giocata da attaccante di razza del portoghese che dopo aver sfruttato il corpo del suo marcatore in girata al volo ha punito ancora il connazionale Rui Patricio.

Match seriamente compromesso per la Roma che però ha potuto giovare poi della superiorità numerica per il doppio giallo rifilato da Rapuano a Tomori. A quel punto Mourinho si è giocato il tutto per tutto concedendo 20′ a Lukaku. Sono arrivate così le prime palle gol per i giallorossi con El Shaarawy e proprio il belga, che si è dato molto da fare. Preludio al gol di Spinazzola in pieno recupero con un tiro deviato. Alla fine però ad esultare è stato il Milan letteralmente impeccabile in questo avvio di stagione. Mourinho invece ha tanto da lavorare, con la speranza innanzitutto di recuperare tutti, in primis Paulo Dybala.