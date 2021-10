La Supercoppa Inter-Juve il 5 gennaio diventa un caso: Juve-Napoli slitta dopo la Coppa d’Africa Inter-Juventus, che mette in palio la Supercoppa ovvero il primo trofeo della stagione, si disputerà a Milano il 5 gennaio 2022. Manca solo l’ufficialità per una decisione che alimenta polemiche soprattutto in merito al necessario rinvio del match tra Juventus e Napoli inizialmente in programma il 6 gennaio.

A cura di Marco Beltrami

Inter-Juventus fa ancora discutere. Questa volta però non si tratta dell'ultimo match di campionato che la squadra di Inzaghi e quella di Allegri hanno pareggiato 1-1, ma della Supercoppa. La sfida che mette in palio il primo trofeo della stagione, tra i campioni d'Italia e i vincitori della Coppa Italia, si disputerà a Milano il 5 gennaio 2022. Manca solo l'ufficialità per una decisione che alimenta polemiche soprattutto in merito al necessario rinvio del match tra Juventus e Napoli inizialmente in programma il 6 gennaio.

Inter-Juventus a San Siro il 5 gennaio 2022, la Supercoppa si giocherà ancora in Italia

La Supercoppa italiana 2021 dunque non si giocherà all’estero, in Arabia Saudita, ma in Italia. Stando alle indiscrezioni de “La Gazzetta dello Sport”, Inter e Juventus si sfideranno a San Siro il 5 gennaio 2022, visto che i sauditi non hanno esercitato nei tempi previsti l’opzione che gli avrebbe permesso di ospitare il match per un’altra Supercoppa dopo quelle delle edizioni 2018 e 2019. Se nella scorsa annata la sfida vinta dalla Juventus sull’Atalanta si è giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ora toccherà allo storico impianto milanese ospitare il confronto tra i padroni di casa e i campioni in carica. Una scelta legata anche alla possibilità, grazie al ritorno dei tifosi allo stadio, di giovare di incassi vantaggiosi che è gradita ai due club e alla Lega che hanno trovato l’accordo.

Con la Supercoppa a gennaio, rinviata Juventus-Napoli

Con la Supercoppa in programma il 5 gennaio, inevitabilmente si va verso il rinvio dei match di Serie A di Inter e Juventus a ridosso della gara. Niente Bologna-Inter e soprattutto niente Juventus-Napoli che era prevista per il 6 gennaio. La possibilità che questa gara slitti a dopo la Coppa d'Africa (in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio), fa sorridere gli azzurri che potrebbero ritrovare i giocatori africani impegnati nella rassegna continentale. Una situazione che alimenta le polemiche tra i tifosi bianconeri soprattutto in merito a quanto accaduto all'andata, quando Napoli-Juventus è stata disputata praticamente a ridosso della conclusione della parentesi nazionali, con la squadra di Allegri costretta a rinunciare a tutti i sudamericani, tornati in extremis a Torino.

Quando si giocherà Juventus-Napoli, la possibile data

Il recupero di Juventus-Napoli diventa un problema, come spesso accaduto in queste situazioni anche in passato, alla luce dei tanti impegni in calendario. Sono poche le finestre disponibili considerando gli impegni di gennaio (tra campionato e Coppa Italia), e febbraio (quando si tornerà in campo anche per la fase ad eliminazione diretta della Champions League). Una soluzione potrebbe essere quella di piazzare, in caso di qualificazione, entrambi gli ottavi di Coppa Italia di Juve e Napoli nella stessa settimana, in modo da liberare l'altra metà del mese e dunque sfruttarla. In questo caso si eviterebbe di essere legati ai risultati europei delle due formazioni, o di aspettare la primavera, con il Napoli che però dovrebbe fare a meno dei suoi nazionali africani. In caso di trattativa con la Lega e la Juve dunque De Laurentiis potrebbe cogliere l'occasione per chiedere ulteriore rinvio, per una situazione destinata ancora una volta a far discutere.