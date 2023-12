La Supercoppa di Turchia in Arabia rischia persino di saltare: sfiorato l’incidente diplomatico La Supercoppa di Turchia tra il Galatasaray e il Fenerbahce in programma questa sera a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, ha rischiato di causare un incidente diplomatico tra la Turchia e il Paese ospitante, con la possibilità addirittura di una mancata disputa dell’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Supercoppa di Turchia tra il Galatasaray di Mauro Icardi e il Fenerbahce di Edin Dzeko, già "calda" dopo le polemiche del recente incrocio in campionato, non è iniziata sotto i migliori auspici. Il match in programma questa sera a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, ha rischiato di causare un incidente diplomatico tra la Turchia e il Paese ospitante, con la possibilità addirittura di una mancata disputa dell'evento legata alla presa di posizione polemica delle due società.

La marcia d'avvicinamento alla Supercoppa è stata contraddistinta da una crisi generata dal presunto divieto di ingresso sul terreno di gioco di striscioni e magliette con riferimenti al fondatore e primo Presidente della Repubblica turca Mustafa Kemal Ataturk. In particolare pur essendo stati inseriti inizialmente nel contratto per la disputa del match, non sarebbero stati più ammessi da parte dei funzionari sauditi, questi dettagli che sarebbero stati portati sul terreno di gioco in primis dai giocatori di Galatasaray e Fenerbahce. Una situazione confermata anche dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, fonte molto accreditata.

Quattro in particolare i presunti no delle autorità arabe per ragioni politiche: allo striscione "Pace a casa, pace nel mondo", a maglie speciali e celebrative con riferimenti ad Ataturk, all'inno nazionale e alle immagini di Ataturk. A quanto pare stando alle prime indiscrezioni della stampa turca, Galatasaray e Fenerbahce avrebbero manifestato la volontà di non scendere in campo se fossero stati confermati i suddetti divieti. Il presidente dei gialloblu Ali Koç ai media ha dichiarato: "Mi piacerebbe ricordare la parola del nostro antenato ‘Pace a casa, pace nel mondo'. Stavamo uscendo con questo striscione. Da quanto ho capito, le autorità non l'hanno accettato. Non era del tutto chiaro".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il segretario generale del Galatasaray Eray Yazgan: "Se il nostro inno nazionale non può essere cantato, non andremo sul campo". Nelle ultime ore però potrebbe esserci stata la svolta, visto che dalla Federcalcio turca sono trapelate smentite sui presunti divieti arabi diffuse poi sui social: "La partita della Supercoppa inizierà con la nostra bandiera turca, gli eventi celebrativi del centenario, un momento di silenzio per i nostri martiri e il nostro inno nazionale che sarà letto dall'artista Norm Ender. Non credere alla disinformazione su questo argomento". Tutto chiarito dunque? Restano molti dubbi sulla vicenda anche se probabilmente le discussioni interne si sono rivelate fruttuose.