La strategia dei tifosi del Bodo Glimt per disturbare il Tottenham a poche ore dalla partita

A cura di Vito Lamorte

Il Bodø/Glimt è la grande rivelazione di questa edizione dell'Europa League e sfiderà il Tottenham nella semifinale di ritorno per provare a raggiungere un obiettivo assolutamente impronosticabile all'inizio del torneo: la finale di Bilbao. Dopo aver fatto fuori la Lazio, ora la squadra norvegese ospiterà gli Spurs dopo aver perso per 3-1 l'andata ma tutti vogliono credere nell'impresa.

Per questo motivo i tifosi del Bodo hanno cercato di aiutare la squadra attuando una strategia di disturbo nei confronti della squadra inglese che da alcuni viene considerata geniale mentre altri la considerano una scorrettezza: i supporter norvegesi si sono radunati nei pressi dell'hotel in cui alloggia la squadra di Postecoglu la notte prima della partita e hanno fatto esplodere decine di petardi e fuochi d'artificio nel tentativo di disturbare il riposo degli inglesi. Nulla di nuovo e sorprendente, sia chiaro, ma a quelle latitudini non si è mai vista una cosa simile.

La strategia dei tifosi del Bodo Glimt per disturbare il Tottenham

Ii tifosi del Bodø/Glimt hanno deciso di scendere in campo ben prima del fischio d'inizio della partita contro il Tottenham e si sono radunati nelle vicinanze dell'hotel in cui alloggia la squadra inglese la notte prima della gara: come si è già visto anche ad altre latitudini, i supporter norvegesi hanno provato a disturbare il riposto, e il sonno (visto che il video di cui disponiamo è delle 2:37), con fuochi d'artificio e petardi.

Nella gara di andata, giocata a Londra giovedì scorso, il club norvegese ha perso 3-1 e questo risultato mette il Tottenham in chiaro vantaggio rispetto al Bodo/Glimt che, dal canto suo, proverà in ogni modo a rimontare e scrivere un'altra pagina della sua storia.

Sul campo del Bodo/Glimt diverse squadre sono andate in difficoltà per il terreno sintetico e gli Spurs non possono prendere l'impegno sottogamba in nessun modo.