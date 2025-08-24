Calcio
La straordinaria magia ipnotica di Di Maria nel derby argentino: “Il gol più bello della mia carriera”

Angel Di Maria ha realizzato un gol capolavoro facendo vincere al Central il derby contro il Newell’s, con un sinistro perfetto per una parabola straordinaria e impossibile: “Oggi ho realizzato un sogno col più bello di sempre”
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Angel Di Maria si è rivelato ancora una volta straordinario protagonista in campo, con la maglia del Central di Rosario in cui ha segnato un gol capolavoro battendo nel derby il Newell's Old Boys. Il Fideo ha risolto il match a modo suo, regalando una magia a metà ripresa che ha strabiliato i presenti allo Stadio Gigante de Arroyito: una punizione da fuori area, ipnotica, che ha lasciato fermi sul posto difesa e portiere avversario mentre la palla, come fosse teleguidata, si infilava nel "sette" più lontano: "Ho realizzato un sogno, è stato il più bel gol che ho mai segnato"

La punizione capolavoro: difesa ipnotizzata, palla telecomandata

Nel corso di un derby sottotono tra le due squadre che faticavano a superarsi, c'è voluto tutto il talento del 37enne argentino per risolvere il match. Così, sfruttando un calcio piazzato al limite dell'area di rigore, Angel Di Maria ha trovato la chiave di volta al 36° minuto del secondo tempo, calciando la classica punizione perfetta: col suo sinistro magico ha infilato l'angolo a sinistra della porta difesa dal paraguaiano Juan Espinola, in una parabola superlativa e impossibile. Un gol spettacolare, che è è stato poi festeggiato da una esultanza pazzesca: Di Maria si è preso gli applausi del pubblico, impazzito di gioia, senza maglia correndo per il campo.

La standing ovation per Di Maria al momento della sostituzione

L'ammonizione successiva non ha impedito al Fideo di mostrare tutta la propria gioia per un gol a suo modo storico visto che è la prima volta che riesce a risolvere un derby nel campionato argentino. All'89°, il tecnico del Central, Ariel Holan ha deciso poi di farlo uscire dal campo per far sì che il campione del mondo con l'Argentina potesse guadagnarsi un'altra giustificata standing ovation.

Pavel Podkolzin è diventato il giocatore più alto nella storia del calcio dopo il fiasco in NBA

Di Maria dopo il gol capolavoro: "Ho realizzato un sogno"

Di Maria è così uscito tra gli applausi scroscianti, ha abbracciato calorosamente l'allenatore e ha ricevuto una calorosa accoglienza anche da tutti i compagni in panchina. "In questi 18 anni di lontananza, l'unica cosa che desideravo era tornare" ha poi dichiarato nel post match. "Oggi ho realizzato un sogno, è la verità. Con quello che è successo in campo, non so cos'altro chiedere, forse è il gol più bello della mia carriera. Adesso c'è qualcos'altro che mi resta? Sì, laurearmi campione con il Central…"

