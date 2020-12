In soli otto anni, Tiago Rech ha cambiato la propria vita e quella del club che tifa sin da quando era bambino, il Santa Cruz Futebol Clube, una piccola società calcistica brasiliana con sede a Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul). Perché dal 2012 ad oggi è riuscito a trasformarsi da semplice tifoso, ad addetto stampa della società fino a ricoprire il ruolo di presidente. E a vincere un trofeo.

Una storia che appare più come una favola di fine anno e che racconta di un giovane tifoso, Tiago che nel 2012 salì all'onore delle cronache, e anche del web, per essere l'unico tifoso presente sugli spalti a seguire la sua squadra del cuore, il Santa Cruz Futebol Clube. La partita finisce male, 4-1 per il Gremio, ma Tiago diventa subito un personaggio che passa di bocca in bocca. La sua presenza non passa inosservata e anche sui social diventa virale. Anche perché per il suo club del cuore sono giorni difficili, di crisi economica e sportiva. Tanto che nel 2014 la presidenza getta la spugna.

Tiago Rech si fa avanti, si propone come addetto stampa per la società indicando una via d'uscita, l'iscrizione ad una piccola Coppa disputata da sempre da piccole realtà calcistiche. E così, il passo è breve: gli viene proposto di ricoprire il ruolo vacante di presidente e senza esitazione molla tutto e accetta. Sarà tra i più giovani presidenti di sempre, a soli 27 anni, ma soprattutto senza esperienza, con la propria sola passione per la ‘pelota' e la società.

L'impegno unito alla passione compie il miracolo: il Santa Cruz non solo non fallisce ma riesce a resistere ai problemi economici, si rafforza, addirittura sale di categoria fino al trionfo in questo fine 2020. Con Tiago presidente conquista il trofeo del suo Stato, il Taça Ibsen Pinheiro, che permetterà alla società di giocare nella Coppa Nazionale. Un sogno che si è trasformato in realtà e che continuuerà.