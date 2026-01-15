La strana avventura di fratello e sorella dopo Juve-Cremonese: 3 bottiglie di spumante e notte da clandestini allo Stadium

Il giorno dopo la partita di Serie A, i due sono stati scoperti all’interno dell’impianto dal personale di vigilanza. Lui è stato arrestato e sarà processato per direttissima, lei denunciata alla Procura di Torino. Entrambi sono pesantemente indiziati per il reato di furto in concorso.

Il fratello stringeva ancora tra le mani tre bottiglie di spumante quando i Carabinieri lo hanno sorpreso all'interno dell'Allianz Stadium assieme alla sorella. Avevano trascorso la notte lì, dopo la sfida di campionato giocata lunedì sera dalla Juventus contro la Cremonese. Erano partiti da Bologna per recarsi al tempio del calcio bianconero, la loro avventura s'è conclusa male, malissimo: lui arrestato, sarà processato per direttissima; lei denunciata alla Procura di Torino. Entrambi sono pesantemente indiziati per il reato di furto in concorso. Volevano (forse) godersi "fino alla fine" la loro avventura accanto alla ‘vecchia signora', ce l'hanno anche fatta ma al risveglio si sono ritrovati di fronte gli uomini della pattuglia Radiomobile. Ad accorgersi dei due intrusi è stato il personale di vigilanza dell'impianto che ha fatto subito la segnalazione ai militari dell'Arma. È in quel momento che il bel sogno dei due ragazzi è svanito.

La notte da clandestini all'interno dello Stadium

Come hanno fatto a restare nello Stadium senza che nessuno se ne accorgesse? La domanda sorge spontanea e, bravata a parte, solleva dubbi sulla sicurezza e sui controlli negli impianti sportivu al termine degli eventi. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, fratello e sorella hanno prima assistito alla gara di campionato, vinta per 5-0 dalla squadra di Spalletti, poi sono riusciti a dileguarsi, nascondendosi all'interno dello struttura per godere "fino alla fine" (e anche oltre) del soggiorno improvvisato nello stadio della Juve. Altra domanda: come hanno trascorso la notte i due clandestini? Avrebbero consumato generi alimentari e sfruttato i divanetti negli ambienti delle aree hospitality per non stare proprio all'addiaccio, così da riposarsi comodamente e al coperto in sala.

L'arresto e la denuncia per furto dopo essere stati scoperti

Fratello e sorella hanno provato anche a fuggire quando di sono accorti d'essere stati scoperti, ma questa volta accucciarsi dietro qualche parete o rannicchiarsi in altre zone dello Stadium non è bastato per farla franca. Era solo questione di tempi, prima o poi sarebbero stati scovati e presi. È successo quando sono stati bloccati nei pressi delle uscite, nel tentativo di evitare (anche) la cattura.