La strana alleanza tra Solskjaer e Sarri, hanno un nemico comune: “Così è un macello” Il tecnico del Manchester United alza la voce per gli impegni troppo ravvicinati in calendario: dopo aver giocato mercoledì in Champions contro il Villarreal sabato alle 12.30 va in campo con l’Everton. “Non c’è buon senso”, dice usando le stesse parole di Sarri che ha attaccato la Lega Serie A sulla questione dei calendari.

Ole Gunnar Solskjaer come Maurizio Sarri. Il tecnico del Manchester United e della Lazio si ritrovano dallo stesso lato della barricata. Due comandanti di eserciti diversi che combattono la stessa battaglia ma i risultati del campo non c'entrano. Entrambi sbuffano, sbottano, imprecano e attaccano a testa bassa (l'allenatore dei capitolini ha messo nel mirino la Lega Serie A) a causa dei calendari congestionati per la sequenza di competizioni (dalle coppe alle nazionali), del tour de force e degli incastri delle partite per esigenze televisive. Tutto senza respiro.

Date cerchiate in rosso che – a loro dire – sarebbero fissate senza "buon senso" né alcuna considerazione per la salute e l'incolumità dei calciatori. E se nella Capitale il botta e risposta tra Sarri e gli uffici di via Rosellini a Milano fa rumore per la portata dello scontro ("non conoscono nemmeno le regole che emanano"), in Inghilterra le parole del manager dei Red Devils ha lo stesso effetto del rimbombo del tuono. Se la prende con la TV e con i tempi che detta agli impegni agonistici. Se la prende con la cadenza folle degli incontri di Premier e lascia trapelare – lo fa in maniera anche abbastanza esplicita – una disparità di trattamento.

Sabato alle 12.30 il Manchester United va in campo contro l'Everton di Rafa Benitez. Due giorni e mezzo dopo aver disputato (e vinto con un gol molto discusso di Cristiano Ronaldo) la partita di Champions con il Villarreal. Inaccettabile per Solskjaer che cita come esempio per il suo disappunto un dettaglio tutt'altro che trascurabile: Liverpool e Manchester City – in campo nel martedì di Coppa – si affronteranno invece domenica alle 16.30.

Non c'è buon senso – ha ammesso Solskjaer -. Non c'è una spiegazione… è la TV. Siamo tornati giovedì mattina e giochiamo sabato all'ora di pranzo, è un vero macello. È la stessa cosa che ci è capitata nella scorsa stagione quando andammo a giocare in Turchia.

Un anno fa, dopo il viaggio all'estero per affrontare l'Istanbul Basaksehir, lo United rientrò in patria e al sabato affrontò i Toffees a Goodison Park sempre di sabato e sempre all'ora di pranzo. Prendi le frasi di Solskjaer e le metti in controluce rispetto a quelle di Sarri che ha protestato per il poco riposo concesso alla Lazio che, reduce dalla gara con la Lokomotiv Mosca in Europa League, domenica alle 12.30 affronta il Bologna. Combaciano perfettamente.