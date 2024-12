La squadra di Fedez per la Kings League: Moggi vicepresidente e il bomber da 45 gol in un campionato

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La squadra Boomers di Fedez è tra le più attese della Kings League Italia. La compagine del rapper ha come allenatore Dario Marcolin, ex conoscenza del calcio italiano o oggi opinionista DAZN. Alla vicepresidenza c'è invece Luciano Moggi con l'ex Milan Valerio Fiori che sarà l'allenatore dei portieri. Fedez di fatto ha messo su una squadra con un organico molto ambizioso e questo lo si è visto già dalla serata di ieri con le scelte operate da Fedez al Draft di ieri che si è tenuto al Teatro Regio di Torino.

La squadra dei Boomers al completo.

Qui è andato in scena il sorteggio tramite il quale i dodici club partecipanti hanno composto le rose delle proprie squadre selezionando dieci calciatori ciascuno. I dieci giocatori dei Boomers sono dunque i seguenti: Stefano Sberna, Daniel Santoro, Gabriele Di Battista, Lorenzo Giannace, Alessandro Ferreri, Alex Bonasso, Mattia Berselli, Vincenzo Amoroso, Vlad Caprianu e Andrea Redaelli. Proprio Sberna è stato il primo colpo ufficiale dei Boomers di Fedez, calciatore 2003 con già una discreta esperienza alle spalle.

Sberna infatti è stato già protagonista con la maglia degli Stallions in Kings World Cup disputatosi a fine maggio. Ha poi lasciato la squadra di Gianmarco Tocco, Blur, per sposare il progetto dei Boomer. La sua è stata una carriera che ha preso il via nei settori giovanili di Inter, Pro Sesto, Aldini e Lecco, fino alle prime stagioni tra Varesina, Verbano e, ora, Legnano. Detto di Sberna, l'altro top della squadra di Fedez è anche Daniel Santoro. La sua è una storia incredibile fatta di gol, tanti, fino alla scorsa stagione.

Lo staff tecnico e dirigenziale dei Boomer.

Il classe 2003 nella scorsa stagione ha militato nel Gricignano, in Seconda Categoria, vincendo il campionato con ben 45 gol realizzati in una sola stagione. Fedez sicuramente farà leva sulla sua qualità per trovare i gol che servono per vincere. A centrocampo Mattia Berselli e poi Gabriele Di Battista, 22enne e stesso ruolo di Berselli, che nella sua carriera calcistica ha militato nel Massimina, GSD Nuova Tor Tre Teste e ASD Grifone Monteverde. La squadra è arricchita però anche da Lorenzo Giannace, un autentico fenomeno del futsal calcio a 5.

Il profilo di Lorenzo Giannace che promette gol e spettacolo

Giannace è cresciuto nelle giovanili dell’Orsa Aliano e Policoro con cui ha sigla in due stagioni ben 57 reti. Tra il 2018 e il 2019 esordisce col Matera in Serie B segnando 20 gol prima del Covid. In Basilicata tra prima squadra e Under 19 segnerà in totale qualcosa come 79 gol. Da un paio di stagioni milita nel New Taranto. La rosa si compone poi del difensore classe 2001 Alessandro Ferreri che milita nel Victor Rho in Seconda Categoria ex Mazzo e Universal. Marcolin avrà poi a disposizione anche Alex Bonasso, centrocampista classe 2004 che milita proprio nell'Universal Solaro.

Un giocatore che nonostante la giovane età ha anche militato nel Rhodense, Aldini e Arconatese. La rosa è stata poi arricchita anche dal centrocampista Vincenzo Amoroso. Lo scorso anno ha militato nel Gatteo calcio a 5, in Emilia-Romagna. Osannato sui social. Il portiere, insieme a Justyn D'Ippolito, che vanta una lunga militanza in Serie D con l'ultima stagione vissuta all'Atletico Urim senza dimenticare le esperienze passate tra Legnano, Como, Chiasso, Virtus Matino e Mazarese, sarà invece Vlad Caprianu. Classe 2003 ex Orsa Iseo, Paratico e CazzagoBornato che sui social veste la maglia della LazioCreators. Si conclude con Andrea Redaelli che sui social si presenta come preparatore atletico e personal trainer.