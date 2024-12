video suggerito

Il draft della Kings League Italia oggi: come funziona il sorteggio dei giocatori e dove vederlo

Al Teatro Regio di Torino andrà in scena l'ultimo show della Kings League Italia prima del suo avvio ufficiale che avverrà nel 2025: si tratta del draft, ossia il sorteggio tramite il quale i dodici club partecipanti andranno a comporre le rose delle proprie squadre selezionando dieci calciatori ciascuno. In questo modo si comporranno i roaster di tutte le partecipanti che attendono impazienti di sapere chi saranno i loro protagonisti.

I giocatori sono stato selezionati attraverso i Tryouts che si sono tenuti a Milano nel weekend del 9 e 10 novembre e che hanno formato il grande gruppo dal quale ogni presidente potrà attingere per formare la sua squadra: i patron si affideranno agli staff tecnici per fare le valutazioni migliori e scegliere i giocatori più adatti a comporre la rosa. Come sempre il draft sarà visibile sui canali social della Kings League Italia.

Come funziona il sorteggio della Kings League

Il format è lo stesso visto in Spagna e segue delle regole ben precise. L'ordine di scelta delle squadre è stato già deciso attraverso un sorteggio effettuato la scorsa settimana a Milano. I primi ad avere il diritto di scelta saranno i Punchers FC, che saranno seguiti, nell’ordine, da FC Zeta, Underdogs FC, Alpak FC, FC Caesar, Gear 7 FC, Circus FC, Zebras FC, Stallions, Boomers, Black Lotus FC e TRM FC. Il draft avverrà sotto il formato della "serpentina", con l'ordine dei club che sarà invertito alla fine di ogni giro: gli ultimi a scegliere nel primo round saranno i primi nel secondo round e così via fino alla formazione di tutte le squadre. Ogni squadra avrà la possibilità di scegliere i suoi giocatori che saranno dieci in tutto.

Dove vedere il draft: orario e streaming

L'evento, che si terrà a Torino, comincerà alle ore 18:00 con gli accoppiamenti della Kings World Cup Nations, per poi proseguire con il vero e proprio sorteggio. Per poter seguire il draft basterà collegarsi ai canali social della Kings League Italia che lo trasmetteranno gratuitamente: la diretta streaming sarà disponibile su Youtube, TikTok e anche Twitch. Inoltre si potrà scaricare l'app ufficiale della Kings League Italia per seguire il sorteggio in diretta, sempre senza nessun abbonamento.