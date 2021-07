Una bellissima partita tra due grandi squadre: questo è stato il commento quasi unanime al termine di Italia-Spagna, semifinale dei campionati Europei che ha visto la squadra azzurra qualificarsi per l'ultimo atto che si giocherà a Wembley il prossimo 11 luglio. Un match in cui la Nazionale iberica non ha certo demeritato, anzi è stata padrona del gioco e del campo per larghi tratti, ma alla fine ha prevalso la capacità di soffrire degli uomini di Mancini, caparbi nell'arrivare ai rigori che li ha visti prevalere grazie all'errore finale di Alvaro Morata ed alla successiva trasformazione invece di un glaciale Jorginho.

Comprensibile la grande delusione in Spagna per un traguardo che si vedeva decisamente a portata di mano, soprattutto alla luce della bella prestazione della squadra di Luis Enrique, la cui tattica di schierare un undici senza alcun riferimento centrale in attacco è parsa togliere più di una certezza all'Italia. Il successo azzurro è comunque limpido, come dimostrano anche le statistiche sui tiri nello specchio della porta, appena uno in meno per i nostri rispetto agli iberici.

Come spesso succede nello sport, alla fine la differenza l'ha fatta un episodio, ovvero nel caso del match di Wembley il tiro parato da Gigio Donnarumma ad Alvaro Morata all'ultima tornata della sequenza dei rigori. Un pugno nello stomaco dei tifosi spagnoli che stavano seguendo la partita in TV: qualcuno di loro è arrivato addirittura ad accusare – con una curiosa quanto folle teoria – un ignaro Cristiano Ronaldo, che si sta godendo le vacanze sul suo yacht con famiglia ed amici, di essere il responsabile dell'eliminazione delle Furie Rosse.

"Se analizzate bene, è colpa di ‘Penaldo' – è uno dei messaggi sui social al termine del match – Lui tira tutti i rigori alla Juve, così Morata non si allena a tirarli. Per me è colpa di Ronaldo". Diciamo che si sono visti alibi migliori per giustificare una sconfitta…