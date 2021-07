Dopo essere uscito agli ottavi di finale degli Europei con il suo Portogallo, Cristiano Ronaldo si sta godendo alcuni giorni di vacanza a bordo di uno yacht nelle acque che circondano Maiorca, nelle isole Baleari, nell'attesa di delineare definitivamente il suo futuro. A breve, infatti, sarà presa la decisione riguardo la sua permanenza o meno alla Juventus ma, nel frattempo, il campione portoghese ha deciso di rilassarsi a bordo dell'imbarcazione insieme alla sua famiglia. Con lui ci sono la compagna Georgina Rodriguez e i figli Cristiano jr, Alana Martina, Eva Maria e Mateo. In una foto postata ieri dallo stesso CR7 su Instagram, però, si vedono anche altri volti, meno noti, ma spesso al fianco della famiglia dell'attaccante juventino. Sullo yacht, infatti, sono saliti anche il personal trainer Tony Garcia Jimenez e soprattutto Edu Aguirre, giornalista del Chiringuito presente insieme alla moglie Julia Salmean, grande amico di Cristiano ormai da qualche anno.

Aguirre, infatti, ha conosciuto l'asso portoghese quando questo militava nel Real Madrid, essendo lui un giornalista al seguito dei Blancos, di cui è anche un grande tifoso. La prima foto che li ritrae insieme è datata 30 maggio 2017, alla vigilia della finale di Champions League vinta dalle Merengues proprio contro la Juventus. È facile immaginare, dunque, che il loro rapporto sia iniziato a quei tempi, per poi consolidarsi nel tempo, tanto che già un anno dopo lo stesso Aguirre ha postato un video in cui esulta con Cristiano sul prato dello stadio Oliympiyski di Kiev, dopo la vittoria dell'ennesima Champions, stavolta contro il Liverpool. Nonostante CR7 si sia trasferito a Torino, l'amicizia con il giornalista non si è persa, come testimoniano le diverse foto che li ritraggono insieme mentre giocano a golf e a tennis, presenziano a eventi o si ritrovano a cena. I due si erano ritrovati insieme anche nello scorso giugno, per festeggiare il compleanno dei figli più piccoli di Ronaldo, Eva Maria e Mateo.

Aguirre è una fonte autorevole su ciò che riguarda Ronaldo

Il giornalista del Chiringuito, dunque, è uno dei migliori amici di CR7, che non perde occasione per idolatrare anche durante la trasmissione televisiva. Aguirre ha fatto parlare spesso di sé anche in Italia per le sue uscite riguardanti l'asso portoghese, poiché è considerato una fonte autorevole sul tema Ronaldo. In particolare, già lo scorso anno le sue dichiarazioni avevano allarmato i tifosi della Juventus, in quanto aveva affermato come a Cristiano mancasse Madrid. Anche nello scorso gennaio, infine, aveva svelato un incontro tra lo stesso lusitano e il presidente del Real Florentino Perez, nel quale i due si sarebbero salutati con grande affetto. Ora che il futuro di Cristiano Ronaldo è diventato un nodo centrale in questo calciomercato, in Spagna c'è chi ha visto in questo loro nuovo avvicinamento una possibilità che CR7 possa tornare nella capitale iberica. In realtà, al momento, non sembra esserci alcuna possibilità per un Cristiano bis al Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno altri obiettivi, in primis Kylian Mbappé, e non sarebbero interessati a riabbracciare uno dei calciatori più importanti della loro storia.