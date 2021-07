Cristiano Ronaldo si gode le vacanze in relax dopo la prematura eliminazione del suo Portogallo dai campionati Europei da parte del Belgio negli ottavi di finale. Mare, sole e yacht assieme all'amata Georgina ed ai quattro figli: il campione lusitano vuole ricaricare per bene le batterie al termine di una stagione lunghissima per presentarsi con l'abituale fame di gol e successi ai nastri di partenza della prossima.

A 36 anni il cinque volte Pallone d'Oro non ha la minima intenzione di abbassare il suo livello di gioco, così come di mollare l'ambizione di vincere i massimi trofei con il proprio club, leggasi Champions League. Ma quale sarà la squadra in cui giocherà Ronaldo l'anno prossimo? La certezza è il contratto che lo lega alla Juventus ancora per un'altra stagione, con l'annesso mega stipendio da 31 milioni netti. Il dubbio è legato alla fiducia reciproca un po' sfilacciatasi con i bianconeri, col carico del ritorno in panchina di quell'Allegri che già due anni fa aveva suggerito ad Agnelli di sbarazzarsi di Ronaldo perché stava "bloccando la crescita della squadra e della società".

La sensazione è che qualora il buon Mendes trovasse una soluzione che vada bene a tutti, il matrimonio tra Ronaldo e la Juventus si potrebbe interrompere prima del 30 giugno 2022. Ma ad ora non si vede davvero chi possa accollarsi lo stipendio del portoghese, esaudendo nel contempo le sue ambizioni personali e magari rimborsando anche la Juve per il cartellino (servirebbero 29 milioni per non far segnare una minusvalenza a bilancio). Il Real Madrid si è tirato fuori da tempo, il Manchester United si è appena svenato per Sancho, resterebbe il PSG, ma dalla capitale francese non arriva alcun segnale.

Insomma tutto sembra portare alla permanenza di Ronaldo alla Juventus ed anche il doppio post di oggi del portoghese sembra lasciare intendere che il futuro – almeno nel breve termine – sarà ancora bianconero. Come bianconera è la foto nelle storie di Instagram che lo ritrae sorridente, mentre in un'altra foto nella timeline – stavolta a colori – CR7 appare accigliato e pensoso, con annessa emoticon a tema. Bianconero uguale sorriso sul futuro? Lo sapremo a breve.