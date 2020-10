La Lega di Serie A ha deciso di andare avanti in esclusiva con la cordata Cvc per l'ingresso nella media company. È questa la decisione presa quest'oggi dall'Assemblea che con 15 voti a favore e cinque astenuti (Atalanta, Lazio, Napoli, Udinese e Verona), ha deciso di proseguire con quest'idea di cui già da tempo se ne stava parlando. L'investimento di Cvc è un fondo d'investimento inglese che in Italia aveva già investito comprando Sisal. L'obiettivo della partnership tra Lega Serie A e Cvc, sarebbe quello di creare una cogestione del calcio italiano per i prossimi 10 anni a partire dal 2021. In pratica, il fondo si andrebbe ad occupare dei diritti televisivi a partire dal 2021.

Cvc potrebbe anche interessarsi al trattamento delle sponsorizzazioni e rivalutazione dell'immagine all'estero del nostro campionato. Cvc non andrebbe a sostituire Sky e Dazn che con la Serie A hanno accordi fino al 2021, ma si sostituirebbe alla Lega e alle società nella trattativa con i broadcaster. In pratica, una società, in questo caso proprio la Lega, capace di produrre e diffondere i propri contenuti. Un'idea che il presidente Dal Pino si era auspicato sin dal suo insediamento, considerando come punto base.

Lega Serie A-Cvc: trattativa per l'ingresso nella media company

L'Assemblea di Lega che si è tenuta a Milano, ha quindi deciso di concedere l'esclusiva al fondo Cvc, così come ai suoi partner Fsi e Advent, battendo la concorrenza della cordata Bain-Nb Renaissance e del fondo Fortress. Decisiva è stata la proposta da ben 1,625 miliardi di euro per entrare a far parte al 10% nella media company che sarà creata proprio per la gestione dei diritti tv dei prossimi anni.

LaLega Serie A ha dunque aperto ufficialmente all’ingresso dei fondi di investimento. Un traguardo importante e innovativo nel calcio italiano e una vittoria proprio del presidente Dal Pino che si è battuto fin da subito per cercare di ottenere questo risultato nel più breve tempo possibile.