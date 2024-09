video suggerito

La seconda vita di Ciro Immobile, col Besiktas una media gol strepitosa: in Turchia è già un idolo Straordinario momento di forma per Ciro Immobile in Turchia con la maglia del Beskitas. A segno 8 volte in altrettante partite e in tutte le competizioni fin qui disputate. L'ultima rete ha permesso di agganciare al 2° posto in Super Lig, due dei più acerrimi ex rivali dei derby di Roma; Dzeko e Mourinho.

A cura di Alessio Pediglieri

Ciro Immobile sta facendo faville nel campionato turco dove veste da inizio stagione la maglia del Besiktas. Fiore all'occhiello del calciomercato estivo del club, l'ex Lazio sta rispondendo con i fatti a chi credeva che avesse deciso di lasciare la Serie A perché non più ai massimi livelli: otto reti in altrettante partite e l'ultima ha permesso al Besiktas di salire in seconda posizione in classifica, dietro al Galatasaray e agganciando il Fenerbahce degli ex vecchi rivali nei derby della Capitale, Dzeko e Mourinho.

Immobile continua a segnare con una una media di un gol a partita

Ciro Immobile non sbaglia un colpo e l'ultimo gol in campionato lo ha consacrato sempre più idolo dei tifosi del Besiktas. Che si stanno godendo la vena realizzativa dell'ex Lazio fin qui impeccabile: tra coppa e campionato è sceso in campo otto volte e otto volte ha messo la palla in porta. L'ultima è stata anche decisiva, su rigore, al 93′ nel match casalingo vinto l'Eyupspor, per 2-1 grazie al tiro dal dischetto dell'attaccante campano.

Grazie a questa vittoria, ora il Besiktas è risalito fino al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista solitaria, il Galatasaray. Per Immobile un motivo di vanto ulteriore perché è riuscito ad agganciare il rivale di tanti derby ai tempi della Lazio, Josè Mourinho. Lo Special One è uscito sconfitto, malamente, proprio dal match contro i giallorossi di Osimhen e Mertens, venendo raggiunto a quota 13, con il Besiktas che però ha giocato una partita in meno.

Tutti i gol di Ciro Immobile con il Besiktas

In attesa di debuttare con la sua nuova maglia anche nella Fase a campionato di Europa League, il 26 settembre sul campo dell'Ajax, Ciro Immobile si gode il suo momento magico. Nelle otto partite ufficiali che il Besiktas ha disputato fino adesso tra campionato e coppe, in cui è sceso in campo ha ottenuto una media gol di una rete a partita. Frutto di tre doppiette (contro il Galatasaray in Supercoppa di Turchia, contro l'Antalyaspor in Super Lig e con il Lugano nei preliminari di Europa League). Poi gli altri due gol, sempre in campionato contro il Sivasspor e l'Eyupspor.