La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati

La doppietta di Pisilli contro lo Stoccarda è pesantissima per la Roma che, grazie alla vittoria dell'Olimpico (2-0), ha nelle proprie mani la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. I giallorossi sono al 6° posto a quota 15 punti, gli stessi del Ferencvaros ma la differenza reti migliore premia i capitolini. Cosa manca alla squadra di Gasperini? Intanto ha la certezza di giocare almeno i playoff e per evitare il supplemento degli spareggi di febbraio le potrebbe bastare addirittura un pareggio con il Panathinaikos nell'ottava giornata. In caso di vittoria, invece, l'accesso agli ottavi sarebbe diretto. Dovesse farcela, allo stato dei fatti potrebbero essere i portoghesi del Braga i prossimi avversari ma può ancora accadere negli ultimi 90 minuti.

"I tre punti ottenuti con lo Stoccarda – le parole di Gasperini dopo il successo – sono importanti in ottica qualificazione. Puntiamo sempre a vincere, non guardiamo alla possibilità del pareggio. Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo, ci manca qualcosa negli scontri diretti".

Roma qualificata direttamente agli ottavi: cosa le manca

Il successo coi tedeschi proietta la Roma tra le prime otto della classifica generale di Europa League. La qualificazione diretta agli ottavi passa attraverso la sfida con i greci che si disputerà il 29 gennaio ad Atene. La squadra di Gasperini ha bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica, in caso di pareggio in trasferta le toccherebbe sperare in un incastro di risultati favorevole, quasi un rompicapo.

Ai giallorossi potrebbe bastare anche un solo punto? Sì, ma in caso di pareggio col Panathinaikos servirebbe guardarsi bene le spalle dalla concorrenza e sperare in almeno uno di questi risultati "indolori": il Betis (attualmente a quota 14 punti) non deve vincere in casa col Feyenoord, il Porto (14 punti) non deve battere i Rangers in casa; il Ferecnvaros (15 punti) deve perdere in trasferta, sul campo del Nottingham Forest; ed è anche meglio se la Stella Rossa (che ha 13 punti) non batte il Celta Vigo, il Genk (13 punti) non deve andare oltre il pari col Malmoe. In caso di arrivo a pari punti, infatti, a sbrogliare la matassa sarebbe la differenza reti. Un rischio troppo grosso.

Perché evitare i playoff ha riflessi anche per il campionato

Qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League è risultato importante sotto il profilo dell'orgoglio e delle motivazioni sportive ma anche in chiave campionato. Permetterebbe alla Roma di evitare spreco di energie nel doppio confronto di febbraio (19 andata, 26 ritorno), periodo durante il quale in Serie A incrocerà il Napoli (15 febbraio) e la Juve (1 marzo).